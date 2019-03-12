韓國瑜提高市設自經區 蘇貞昌:4個不可行

（中央社記者溫貴香、范正祥台北12日電）行政院長蘇貞昌今天表示，高雄市長韓國瑜提出高雄重推自經區的構想，有四個不可行；中國利用自經區到台灣繞一圈，變成台灣製造對台灣最不利，甚至被當成中國的共犯。

韓國瑜日前提出高雄重推自由經濟示範區（簡稱自經區）構想，蘇貞昌上午到立法院報告施政方針並備質詢前受訪表示有四個不可行。他說，第一，當國民黨（前總統）馬英九執政的時候曾經想要推，當時國民黨立法院多數都無法通過。

第二，區內、區外不公平，整體國家這樣來做，顯然不妥當。

第三，中美貿易戰還在進行，中國可以用這種方式到台灣繞一圈，變成台灣製造出去最後對台灣最不利，甚至台灣會當成跟中國一起的共犯。

第四，現在全世界對於相關國際組織檢視租稅的公平性要求，越來越嚴格，自經區的相關機制反而會對台灣不利，也不符合國際整個經濟大家自由競爭的情勢，台灣最好就是改善自己的競爭體質，加強各個面向，這才是對台灣最有利。

被問一度傳出中國要致贈貓熊給高雄市政府，蘇貞昌表示，過去曾有這種講法，但八字還沒一撇，過去這方面的作法都被認為不切實際，因此，沒有評論。

另外，新北市長侯友宜昨天跟台北市長柯文哲見面後提出垃圾袋要雙北共用還要降價，與蘇貞昌在選舉的政策有點雷同，蘇貞昌說，選新北市長的時候，提出政見100多頁、1萬8000多字，而現在看到侯友宜一個一個在做，很高興好的政見大家願意來做。

蘇貞昌說，包括像在中角的衝浪基地，還包括新北的垃圾袋也能降價，當時都說不可行；包括對失業勞工子女的教育補助，現在也都要做。好的政見大家願意來做，讓新北市民得到好的照顧，這是應該的，他也支持。

立法院會隨後進行施政總質詢時，國民黨立委曾銘宗表示，他和國民黨立委費鴻泰、賴士葆經過2個月時間仔細評估之後，提出自由貿易經濟特區的2.0版本，「我的版本還在手上」，但是部分閣員卻還沒看到內容，就為反對而反對。

對於曾銘宗的質詢並期許以蘇貞昌的執行力拚經濟，蘇貞昌答詢時強調，非常肯定立委主張的拚經濟朝野一起努力，對於立委們提出拚經濟的版本，「我一定認真來看」，同時要求部會要認真研究，對台灣好的絕對不分藍綠，一起拚經濟。（編輯：郭萍英）1080312