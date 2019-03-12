挺韓國瑜推自經區 朱立倫：20年前就該做了

（中央社記者王承中台北12日電）前新北市長朱立倫今天針對高雄市長韓國瑜提出重推高雄自經區表示，他認為台灣北、中、南各有一個港口，依照各自產業區位，都該規劃成「自由經濟示範區」。20年前就該做了，只要有機會能推動，非要做到底不可。

高雄市長韓國瑜日前出席工商協進會理監事聯席會議，以「南方崛起高雄首富」為題發表演講。韓國瑜表示，將重推高雄成立自由經貿特區，若能成功推動並通過相關法令，高雄將脫胎換骨。

朱立倫今天在臉書上發文表示，他認為台灣北、中、南各有一個港口，依照各自產業區位，都該規劃成「自由經濟示範區」。

朱立倫指出，自由經濟示範區20年前就該做了，民進黨政府如果不知道，那是蠢；知道該做卻不做，那是壞；國民黨政府知道該做卻做不通，是膽小。看到台灣原地踏步20年，他的使命感鞭策他，只要有機會能推動，非要做到底不可。

朱立倫表示，他曾主張設台北港為自由經濟示範區，充分利用北台灣物流、交通、產業的優勢，大舉招商引資，可惜被民進黨杯葛，錯過大好時機，現在韓國瑜提出，高雄也想成立自由經濟示範區，民進黨同樣反對到底。

他說，贏家和輸家的差別，在於贏家總是說「困難重重，但大有機會」；輸家則說「雖然有機會，但是困難重重」。自由貿易可能衝擊本國產業，但政府、業者一起克服過渡期，迎來的就是更大的市場，台灣加入WTO的成功經驗，就是如此，全力拚經濟，現在就要開始，台灣禁不起再輸下去。（編輯：王永志）1080312