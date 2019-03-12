總統反制一國兩制 朱立倫：兩岸應和平合作

（中央社記者王鴻國新北12日電）前新北市長朱立倫今天針對總統蔡英文提出指導綱領反制中國大陸「一國兩制台灣方案」指出，兩岸應和平合作，蔡總統做為執政者應提出方法，不是每一天在想辦法與中國大陸對抗。

蔡總統昨天召開國家安全會議裁定「因應及反制『一國兩制台灣方案』指導綱領」，並在臉書貼文代表台灣人民反對中國大陸強推「一國兩制台灣方案」，說明所謂真正的「惠台」，應該是正視中華民國存在的事實。

爭取代表中國國民黨參選總統的朱立倫今天陪同黨籍三重立委補選候選人鄭世維掃街拜票時，媒體詢問其對於蔡總統有關「因應及反制『一國兩制台灣方案』指導綱領」等看法。

朱立倫表示，中華民國從1912年起就一直存在，兩岸關係不是要反或對抗，而是要兩岸和平合作，蔡總統做為執政者應該要提出方法，不是每一天都在想辦法與中國大陸對抗；如果國民黨重新執政，不但兩岸能和平合作，大家也都能繁榮賺大錢。

針對民主進步黨強調立委補選輸了就離中國大陸併吞台灣更近了的說法，朱立倫指出，民進黨不長進，除了打「恐嚇牌」還是「恐嚇牌」，整天騙騙騙，選民不會接受用騙的政黨。

至於宣布爭取國民黨提名參選總統的前立法院長王金平接受媒體專訪時提及與高雄市長韓國瑜「心意相通」，「我如果去拜託他，他那一票不會投給朱立倫吧！」。對此，朱立倫說，王是前輩、長輩，尊重。

朱立倫表示，這次仍需全黨團結，黨內也不會有對王不敬的作法，韓國瑜是黨的重要資產及學習指標，希望未來同心協力讓國民黨更好。

他說，「我們今天爭取韓國瑜這張票，讓鄭世維當選，讓謝龍介當選，讓柯呈枋當選，讓洪麗萍當選，他相信韓跟大家的心情都一樣，就是要讓大家都當選」。（編輯：戴光育）1080312