藍委推自經區條例草案 綠委憂造成三輸

（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北12日電）國民黨立委曾銘宗等人力推「自由經濟特區特別條例草案」，但民主進步黨立法院黨團幹事長管碧玲表示，結果將造成三輸，包括國家、台灣的產業、勞工都會輸。

為了能讓「貨出得去、人進得來」，國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆日前提出「自由經濟特區特別條例草案」，欲鬆綁法規，逐步推動台灣邁向經濟自由島，融入世界經濟貿易體系，與高雄市長韓國瑜提出高雄重推自由經濟示範區構想，相互呼應。

管碧玲今天召開記者會表示，國民黨自經區是三個開放，包括開放中資、全面開放原料產品、全面開放中國貨，所以是貨進來不是貨出去，以及開放低薪外勞，結果將導致產業、國家、勞工三輸。

管碧玲指出，台灣的產業輸，她以大寮紅豆為例，台灣農業將來等死，本土農漁工業都輸，國家輸因為沒有稅收；第三則是勞工輸，其實資本家賺到錢賺最多，開放外勞因此勞工輸。

與會的民進黨立委劉世芳則表示，拚經濟沒法短線操作，真的要從整體經濟發展著手，讓產業升級，若國民黨貿然提出這草案，台灣一定會成為中美貿易摩擦的受害者。

面對執政黨的質疑，曾銘宗等人今天也召開記者會，曾銘宗表示，法案的詳細內容，都還沒看到就強力的反對，純粹是為反對而反對，不想拚經濟就直接說，他更直指民進黨沒有財經大腦，真是悲哀。

與會的賴士葆表示，「逢韓必反」是現在政府最佳的寫照，根據主計總處日前公布的數據，台灣的薪資倒退了17年，難道現在不該為台灣人找工作，為年輕人找薪資嗎；呼籲全民，在2020年時，想拚經濟的就跟國民黨走，想拚清算與鬥爭，歡迎去跟民進黨。（編輯：張均懋）1080312