綠委提案調降菸稅 柯建銘：黨團未討論

（中央社記者陳俊華、范正祥台北12日電）民進黨立委蔡易餘提案修正菸酒稅法，調降菸稅並不再指定做為長照用途。國民黨立委陳宜民今天說，不該因選舉就討好部分選民；民進黨團總召柯建銘說，這是立委個人提案，黨團並未討論。

為挹注長照財源，立法院106年4月三讀修正通過菸酒稅法部分條文，每包菸的菸稅從106年6月12日起調漲新台幣20元。財政部表示，菸稅調漲20元後，預估菸稅收入可增加233億元，將全數挹注長照。

蔡易餘提案指出，調漲菸稅後每包菸稅增加20元，造成菸商伺機抬價，菸品市場波動，吸菸人口轉而購買廉價的走私菸或是來路不明的白牌菸，除增加菸品查緝成本之外，也嚴重影響民眾健康，不符合菸稅與菸捐要抑制菸品消費的功能。

蔡易餘指出，走私菸從105年的211.52萬包，大幅成長到106年的1112.12萬包，107年截至10月底共1608萬包，走私菸市場至少擴大4倍，且白牌菸菸草品質、生產方式缺乏保障，危害吸菸者健康的可能性遠高於產製過程受嚴格控管的品牌菸。

蔡易餘提案，將紙菸每千支徵收1590元降為590元，另外，刪除菸酒稅法第20條之1，將調漲後的菸稅撥入依長期照顧服務法設置的特種基金，用於長期照顧服務支出的相關規定，菸稅將不再指定用於長照用途。

立法院今天舉行程序委員會，也將蔡易餘版菸酒稅法修正草案列入報告事項，排進15日院會議程。

民進黨立法院黨團總召柯建銘向中央社記者表示，這是屬於立委個人提案，黨團沒有討論到這件事情。

民進黨立委莊瑞雄說，政府推動長照要照顧老人家是好事，但應該要另外編預算；菸稅調漲後會造成白牌菸、走私菸越來越多，對民眾健康也不是好事，菸稅調降後，吸菸人口也不至於會增加，反菸團體擔心的事不會發生，真正要做長照那就編預算，把政府政策由特定人承擔，「我認為不公平」，且對勞工階層也是很大的負擔。

立法院社會福利及衛生環境委員會成員、國民黨立委陳宜民向中央社記者表示，這樣做不太好，不要因為選舉到了，就想透過調降菸稅「討好」部分選民。他指出，吸菸有害健康，吸菸人口好不容易下降，綠委修法調降菸稅等相關主張，不但無助國民的健康，也會讓長照基金財源不足的情形更加雪上加霜。(編輯:李信寬)1080312