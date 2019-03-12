台南立委補選 卓榮泰下達催票令抗韓流

（中央社記者溫貴香台北12日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，台南市第二選區這場補選是誠實與虛幻的戰爭；若沒有守住席次，是向對岸釋出錯誤訊息，台灣人民選擇一個傾中的政黨，「我們不願這樣的事情發生」。

卓榮泰下午偕同民進黨立委王定宇、林俊憲、陳亭妃、葉宜津召開「分區固票 團結作戰」記者會下達動員令，要求4席立委結束國會任務後，立即返鄉組織動員，全力助選。他也說，很想邀前行政院長賴清德一起出席記者會，但賴清德陪同郭國文持續在台南努力。

卓榮泰表示，台南市第二選區這場立委補選，不論是哪個議題，都是對人民誠實付出與訴求，過程當中，從鳳梨到文旦，讓他覺得這是一場務實與虛幻的戰爭，到底鳳梨賣了多少？什麼時候賣？販賣的時間點是否適合？從不講清楚。

「麻豆多少錢一斤？有多少量？怎樣販售出去？也是虛晃一招」卓榮泰質疑，難道可以因為一次選舉就打落一地文旦。

「台南鄉親能不能為了保護麻豆文旦抗拒『韓流』關鍵就在3月16日」卓榮泰下達動員令，要求黨內台南4席立委，最後這幾天務必組織動員返鄉助選，號召過去支持者、支持民主價值的台南鄉親，勇敢走向投票所堅定投下這一票，完整民主台南聖地的綠色版圖。

卓榮泰說，唯有這樣做才能對自己與下一代交代，誠實會得到勝利、真正為人民謀福利會得到勝利、長期在地耕耘會得到勝利以及保護地方農產的力量會得到人民最後支持。

他表示，黨已經克服地方上違紀競選的壓力告訴選民，民進黨在台南第二選區唯一徵召郭國文，不希望在地方上有任何困擾，當務之急，就是加強組織動員，在低投票率的輔選過程當中，真正把力量發揮出來，對台南選舉充滿信心、樂觀也充滿使命感。

被問在深綠選區選戰打得如此辛苦是否與黨內地方分裂有關，卓榮泰承認徵召過程中發生違紀退黨參選問題，他曾在中常會說過，中常委都在這個黨年輕過，民進黨不吝於給年輕人必要的協助、培養與支持，年輕人也不需要排資論輩，但年輕人應該學習團隊生活。

他表示，在一個嚴謹徵召的民調出爐後，不應該有任何質疑，況且他已向當事人充分說明，但遺憾仍產生違紀的事情。

卓榮泰說，這幾天發展，地方人士紛紛站出來支持郭國文，破除地方違紀分裂的壓力，選舉朝正面有利的方向發展。

他也說，去年11月24日民進黨選舉失利，中國對台組織發表談話指中國完全取得兩岸發展的主動權，因為看清選舉結果給民進黨重大打擊、國內政治生態或許有變化的可能。

卓榮泰表示，同理，3月16日民進黨應力守的席次沒有守住，會給對岸釋出錯誤的訊息，台灣人民在補選過程選擇一個傾中的政黨，所以中國北京更可以肆無忌憚加速完成「一個中國」以及簽訂和平協議，「我們不願意這樣的事情發生」，全黨上下全部投入就是要力抗這股逆流，肩負守護台灣的任務與使命。（編輯：楊凱翔）1080312