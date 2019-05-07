郭台銘談雙腿論 盼帶領台灣經濟跨步[影]

表態投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘7日在臉書貼文說，提出「雙腿論」是希望以簡單的動作，說明國家持續向前邁進的關鍵密碼。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）表態投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘表示，用「雙腿論」可談中國大陸必須轉型，做出政治改革；台灣也需要有人帶動經濟腿往前跨。他說，自己可帶領台灣經濟跨出關鍵一步。

郭台銘今天晚間在官方臉書貼文說，6日記者會針對政經發展提出「雙腿論」，希望以簡單的動作，說明國家持續向前邁進的關鍵密碼。

他指出，一個國家要向前走，就跟人一樣，要用兩條腿走路，一條腿是經濟腿，一條腿是政治腿，當先把經濟的腿跨出去，跨10年、再跨20年，想要再往前跨，這個經濟的腿必須要非常穩。

相同地一個國家的政治要進步轉型，政治腿勢必也要往前跨出去。而這兩條腿缺一不可，經濟這條腿如果站穩了，政治這條腿就比較容易可以跨出下一步。

郭台銘以中國大陸為例指出，經濟腿已經跨出去撐了30年，已經到極限了，如果說經濟的腿想要再往前跨，卻不把政治的腿往前跟進的話，那就沒辦法達到平衡，繼續跨出去。

此時正好碰到中美貿易戰發生，郭台銘說，經濟腿被絆腳索絆住了，失去了穩定，所以必須做出政治改革，國家才會站得穩。這就是他為何談中國必須要轉型的基本道理。

若以台灣為例，卻是剛好相反。郭台銘說，台灣過去在政治改革過程中，自由民主往前跨，可是經濟這條腿卻沒有跟得上。

他認為，台灣的問題就是政治改革已經往前走了30年，執政黨也已經輪替3次，這當然是我們的驕傲。然而另一方面對於經濟來講，現在卻有點落後，越來越多人覺得生活很苦、年輕人買不起房子，不敢結婚生子，所以需要有人來帶動這條經濟的腿往前跨，讓它活絡起來，不再「腳麻沒感覺」。

郭台銘說，以自己40多年的成功經驗和執行力，一定能帶領台灣經濟跨出關鍵一步。（編輯：黃國倫）1080507