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郭台銘願參加國民黨總統初選
鴻海董事長郭台銘17日獲頒國民黨榮譽狀，呼籲國民黨要建立黨的初選制度，他願意參加初選，絕不接受徵召。如果選上，代表國民黨參選2020總統；如果選不上表示努力不夠，一定支持黨初選勝出的人。
郭台銘願參加國民黨總統初選
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郭台銘願參加國民黨總統初選1/18

國民黨總統初選 郭台銘支持手機民調和政見發表

最新更新：2019/05/09 13:01

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）鴻海董事長郭台銘表示，總統初選程序支持手機民調方式，他認為技術問題可克服，他也支持政見發表會，讓國民黨總統初選參選人可清楚論述，讓大家檢驗。

郭台銘今天上午親自前往內湖台北花市、為母親郭初永真和妻子曾馨瑩採買母親節花品，期間接受媒體採訪。

郭台銘表示，在3月中旬與高雄市長韓國瑜簽備忘錄投資的時候，他還沒有起心動念選總統，當初真的想純粹幫助韓國瑜建設高雄。他希望合作能在高雄建立典範，考慮設立自貿區，跟美國簽訂自由貿易協定。

他重申，持續推動台灣獲利、美國達標、中國大陸轉型成功的三贏目標。

談到國民黨總統初選程序，郭台銘指出，應該先看民進黨，他認為是「民主退步黨」，因為總統蔡英文不敢接受民進黨內民主的初選程序，這部分他支持前行政院長賴清德，但賴清德不願接受手機民調，這部分他支持蔡總統。

郭台銘表示，他支持手機民調。他認為，技術問題可以克服，現在年輕人都用手機，手機是年輕人表達意見很重要的媒介。至於國民黨內的初選，13日與國民黨主席吳敦義見面時，他會充分表達公平、公開、公正的初選辦法。

他認為，每個黨內總統參選人的政見、治國理念、兩岸政策、經濟藍圖擘劃、台灣社會發展等，都應該在辯論會上清楚論述，讓大家檢驗，他支持有政見發表會。（編輯：楊凱翔）1080509

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