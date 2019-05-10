賴清德：新總統應藉東奧加強台日合作

前行政院長賴清德10日到正在興建的2020年東京奧運暨帕運主場館、新國立競技場參觀。他接受日本體育振興中心理事長大東和美以及理事今泉柔剛接待。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月10日

（中央社記者楊明珠東京10日專電）前行政院長賴清德訪日第3天來到明年東京奧運主場館參觀並聽取簡報。他表示，2020年東奧是日本令和時代第一個盛事，台灣2020年選出的新總統應藉東奧加強台日合作。

賴清德訪日第3天的行程來到2020年東京奧運暨帕運主場館、新國立競技場參觀，並聽取負責建設計畫的日本體育振興中心（Japan Sport Council）理事長大東和美以及理事今泉柔剛簡報。

今泉表示，新國立競技場工期是36個月，從2016年底開始施工，今年11月底將完工，本月底將完成84%的進度。

賴清德了解東奧主場館的工期不會延期、施工成本不會增加，稱讚是「使命必達」。他在聽完簡報後提出幾個問題，包括東奧主場館的興建經費來源、未來的維持費、未來營運的收入來源等。

在聽取簡報後，賴清德對媒體表示，2020年東京奧運是令和新時代第一個也是最盛大的賽事，台灣也將在2020年選出新總統，新總統應準備在東京奧運時，加強台日合作，讓台灣在這重大盛事裡有積極的表現，創造雙贏的局面。

他說，這次訪日行，他特別請日本政府派人做簡報，對於主場館的興建遵守工期、成本計畫，加上未來的營運都有規劃，他很欽佩，認為值得台灣未來興建大型運動場館做借鏡。

賴清德整理出這座東奧主場館的5大特色。第1個特色是維持自然景觀，把周邊樹林做為主場館環境設施之一。第2個特色是維持日本一貫的傳統文化特色，包括用木材做為興建的材料，展現日本建築的特色。第3個特色是用綠建築，包括通風的設計、節能以更符合現代化需求。

第4個特色是注重安全，可容納8萬人的主場館萬一發生災害，為了避免發生重大傷亡，該如何疏散、保護館內的人員生命都有規劃。第5個特色是人性化的設計，包括無障礙空間等。

大東表示，至今與台灣的交流密切，相信未來會更密切，希望台灣派出更多的選手來參加東京奧運。

賴清德除了早上與多名日本國會議員餐敘，針對台日共同面臨的課題交換意見，也與日本民間友人，包括知名作家門田隆將等餐敘。門田對媒體表示，賴清德見識之高，深獲台灣、日本人士信賴。

此外，賴清德一行今天共拜會了3名日本前首相，包括海部俊樹、森喜朗以及野田佳彥。森喜朗目前擔任東京奧運暨帕運籌備委員會會長。

賴清德一行今天也與日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」會長古屋圭司會談，傍晚還進入內閣府地方創生推進事務局進行交流。（編輯：周永捷）1080510

前行政院長賴清德10日參觀2020年東京奧運主場館，他說，台灣將在2020年選出新總統，新總統應準備在東京奧運時，加強台日合作，創造雙贏。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月10日

前行政院長賴清德10日到正在興建的2020年東京奧運暨帕運主場館、新國立競技場參觀，獲日本體育振興中心主管接待。他佩服主場館興建工期不延長、成本不增加。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月10日