郭台銘：只要規則公平 初選若輸也會全力輔選

鴻海集團董事長郭台銘（戴紅帽者）10日到台中市與中小企業主會談，國民黨籍立委江啟臣的岳父劉盛良（右2）、救國團主任葛永光（右4）也到場與會。中央社記者郝雪卿攝 108年5月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）國民黨總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘今天說，只要初選規則公平、公正，即便輸了一定會盡全力輔選國民黨參選人。至於治國藍圖，會在政見發表會中詳細擘劃。

如果無法在初選出線，郭台銘指出，只要選戰規則公平、公正，自己輸了，一定會盡全力輔選國民黨參選人。被問到治國藍圖時他表示，「多聽、多看、多學、少說」是他的原則，給他點時間，會在政見發表會中詳細擘劃。

郭台銘昨天夜宿台中，今天一整天在台中拜訪各界，中午與大甲鎮瀾宮董事長顏清標餐敘，下午前往西區一棟商辦大樓與中小企業負責人會談。包括國民黨立委江啟臣的岳父劉盛良、救國團主任葛永光，以及前台中市副市長蕭家淇也現身會場。

晚間郭台銘到台中潭子「博士雞排」體驗庶民經濟。他戴上手套、拿起夾子，體驗親手炸雞排，雞排起鍋後，老闆宋耿郎笑稱「這是總統雞排」吆喝趕緊來買，現場民眾搶買，也爭相要和郭台銘合照。

宋耿郎102年頂著「政治大學博士生」光環，放棄月薪新台幣5萬多元工作，返鄉賣雞排；卻被郭台銘批評浪費教育資源。未料宋耿郎卻因搭上郭董大名，讓博士雞排店聲名大噪，創業成功的他特別「感謝郭董指教」。(編輯:孫承武)1080510

鴻海董事長郭台銘（左）10日走訪台中潭子「博士雞排」，更親自體驗炸雞排，老闆宋耿郎（右）笑稱「這是總統雞排」。中央社記者趙麗妍攝 108年5月10日