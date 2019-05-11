郭台銘：若當選總統將打造台灣為最好醫療基地

（中央社記者韓婷婷台北11日電）鴻海集團董事長郭台銘今天表示，自己9成財產都會捐出去，大部分會投入健康醫療，若未來有機會當選總統，將打造台灣為最好的健康醫療基地。

宣布參選總統的郭台銘今天出席永齡健康基金會舉辦的「永齡華人抗癌聯合行動週年記者會」，他表示，可以承諾與美國白宮簽一個包含台灣在內的合作計畫，希望整合台灣資源打造最好的新醫療、健康、新藥科技平台。

他也承諾，無論自己未來在那個位置，擔任什麼樣角色，都會做一輩子癌症家屬志工。郭台銘說，身為首富但也是病人的家屬，他與病人家屬感受一樣，跟有沒有錢沒有關係，有錢不能買回健康跟幸福，願意用自己的能力讓台灣的醫療更進步。

郭台銘指出，有聽到醫界人士聲音，建議台灣需要建立癌症醫療園區，台灣有華人圈裡最好的醫生、技術、文化與自由的空氣、民主的社會，能在華人世界提供民眾最好的治療與預防的環境。

雖然他現在只是國民黨總統初選參選人，郭台銘說，如果未來有機會擔任總統，他會在台中、台北、高雄建置癌症醫療園區，打造台灣成為大華人區最好的醫療基地，讓醫生賺大錢，彌補健保不足，未來藥可以考慮免稅，也可以讓境外的病人醫療或打疫苗，對台灣醫療界是新的機會。讓醫生有尊嚴賺錢，不要再西進，讓醫生留在台灣。

話鋒一轉，郭台銘在台上致詞時也主動提到自己是完整的經濟人，回應日前總統蔡英文說自己是半個經濟人，他指出，政治是要為經濟為醫療服務的。（編輯：楊玫寧）1080511