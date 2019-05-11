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鴻海接班布局
鴻海董事長郭台銘參選總統，表態退居鴻海第二線。鴻海5月10日晚間董事會公告，通過新任董事候選名單，郭台銘列位其中；不過，郭台銘說，他不會擔任董事長。
鴻海接班布局
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鴻海接班布局1/5

鴻海接班人 郭台銘：不是盧松青戴正吳

最新更新：2019/05/11 18:03
外界關注鴻海接班人選，點名盧松青（左）、戴正吳（右）接任董事長呼聲高，鴻海董事長郭台銘（中）11日直接回應不是盧、戴兩人。（中央社檔案照片）
外界關注鴻海接班人選，點名盧松青（左）、戴正吳（右）接任董事長呼聲高，鴻海董事長郭台銘（中）11日直接回應不是盧、戴兩人。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北11日電）鴻海董事長郭台銘為展現投入參選總統決心，將淡出鴻海經營，對於外界點名盧松青、戴正吳接任董事長呼聲高，郭台銘今天面對媒體詢問，直接回應不是盧、戴兩人。

鴻海昨天召開董事會，通過新任董事候選人名單，包括郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳，以及獨立董事候選人王國城、郭大維和龔國權。

郭台銘今天出席永齡華人抗癌聯合行動週年記者會，媒體詢問鴻海可能由誰接班的問題時，他一開始並未多談，只說交由董事會決定，並強調自己確定、百分之百不會回去當董事長。

不過，當他準備搭車離去前，面對媒體詢問接班人選，先是回應「不是盧松青」，上車後又再度打開車門說：「也不是戴正吳。」（編輯：楊玫寧）1080511

鴻海10日召開董事會，通過新屆董事候選人名單，包括郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳，以及獨立董事候選人王國城、郭大維和龔國權等。（中央社製圖）
鴻海10日召開董事會，通過新屆董事候選人名單，包括郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳，以及獨立董事候選人王國城、郭大維和龔國權等。（中央社製圖）
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