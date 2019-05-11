談橋科 陳其邁：要將競爭力產業留在高雄

（中央社記者王淑芬高雄11日電）高雄市長韓國瑜因自經區、橋頭科學園區答詢遭批評跳針、答非所問。行政院副院長陳其邁建議韓和議會、企業討教，他也為韓加油，並說「會偏心把最有競爭力的產業留在高雄」。

陳其邁今天出席在草衙道購物中心舉辦的「台灣水噹噹」講古比賽。近來韓國瑜議會答詢遭批評頻跳針回「發大財」、「提出的自由貿易經濟特區說帖被評為是小學生作業、抄襲前市府團隊」，陳其邁媒體受訪做上述表示。

陳其邁說，自經區是過去加值代工時代的產物，現在政府在做的「五加二產業創新計畫」與台灣經濟結構轉型所面對的產業競爭，要有好的經貿實力才重要。

他指出，台灣地方不大，要讓經濟有更強的競爭力很重要；中美貿易戰開打，如何讓台商回流等都要有整體配套才能保持台灣產業競爭力，並強化與國際經貿體系連結，並非用過去特區的概念，讓中國製造變成台灣製造，或者讓過去管制的農產品進來，這會衝擊到產業轉型。

他說，韓國瑜身為市長對產業佈局及發展應該要有自己看法，可以多和業界座談，才能瞭解下一個世代的產業競爭。他表示，橋頭科學園區含括未來資通訊產業、半導體、物聯網等，對台灣與高雄轉型都很重要，建議應該與業界多座談。

有關韓國瑜答詢「說不清楚橋頭科學園區的內容被痛批」，陳其邁建議韓多和議員討教或跟業界座談，他並如數家珍似的說了橋科的面積、產業內容及未來的產值及可創造就業人口等。

他表示，橋科是高雄下一世代的產業競爭力所在，也是自己在市長選舉的政見，未來中央會加速推動，並與地方攜手合作展開招商，希望讓高雄走在世界最前端。陳其邁說「高雄是我的故鄉，我一定會偏心把最好的、對台灣未來產業最有競爭力的產業留在高雄」。

對於韓國瑜答詢頻跳針被批不夠用心，陳其邁也為韓國瑜加油。他表示，經濟既是韓國瑜一再強調，且韓也說「經濟一百、政治零分」，盼他不要有過多的政治語言或攻防，「不忘初衷」實現競選承諾。(編輯:孫承武)1080511