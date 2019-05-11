藍15日擬通過提名辦法與時程 規劃3場電視政見會

（中央社記者王承中台北11日電）國民黨15日將通過總統提名特別辦法，目前規劃打算將原訂22日才會通過的作業要點與時程，一併於15日通過，之後中央提名小組將展開徵詢作業。國民黨也研擬6月中旬舉辦3場電視政見發表會。

國民黨總統初選，原規劃15日中常會通過總統提名特別辦法、22日通過作業要點和時程，但黨務人士今天表示，目前正在研議將作業要點和時程，連同總統提名特別辦法一併在15日送中常會審議通過，這部分將會在13日的工作會議中討論。

黨務人士說，待辦法和要點通過後，中央提名小組將徵詢高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等6人，並告知作業要點的內容，以及用於民調和政見會的選務作業費用新台幣500萬元。

至於選務費用繳交以及辦理政見會的時程，國民黨文傳會代理主委程美華受訪表示，要等作業要點出來後，提名小組徵詢完，才會開始繳交。目前黨中央正研擬在北、中、南各辦一場「國政願景電視發表會」，取代政見發表會，但還需要經過中常會討論。

程美華指出，預計6月上旬初選的名單會出來，6月中旬舉行電視發表會，7月初進行全民調，希望總統提名人選7月中旬出爐，7月28日全代會正式通過。

對於15日中常會一併通過總統提名特別辦法、作業要點與時程，國民黨中常委曾文培表示，特別辦法出來後，接著就要處理作業要點跟時程，中常會並未想過要拖時間，若是組發會的作業來得及，提早處理也是好事。

曾文培認為，辦法的內容不會跟日前中常委提出的提案有太大的改變，沒有領表登記、500萬元的選務費用是確定的。辯論的部分，原本黨內就沒有辦過辯論，都是電視台舉辦，黨內就是辦政見發表會，但形式有很多種，屆時再討論出大家都能接受的方式。（編輯：謝佳珍）1080511