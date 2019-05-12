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賴清德訪日收穫多 蔡總統：我們對日工作有成效

最新更新：2019/05/12 11:50
前行政院長賴清德認為訪日收穫超出預期，總統蔡英文（圖）12日在總統府受訪表示，「這些都是這幾年來，我們對日的工作持續有成效地出現」。中央社記者張皓安攝　108年5月12日
前行政院長賴清德認為訪日收穫超出預期，總統蔡英文（圖）12日在總統府受訪表示，「這些都是這幾年來，我們對日的工作持續有成效地出現」。中央社記者張皓安攝　108年5月12日

（中央社記者葉素萍台北12日電）前行政院長賴清德認為訪日收穫超出預期，總統蔡英文今天說，「這些都是這幾年來，我們對日的工作持續有成效地出現」；對於兩人民調拉近，她說，執政滿意度提升反映在民調。

蔡總統今天在總統府接見「第14屆COLLEGE HIGH全國制霸活動冠軍隊伍」，她會後接受媒體訪問。

蔡總統與賴清德都投入民進黨總統初選；賴清德5天訪日行程將在今天畫下句點，今早他與台灣媒體茶會表示，訪日行程收穫超出預期。

蔡總統說，台灣跟日本的關係這幾年來維持得很好，雙方關係持續增溫當中，無論從經貿或各層面都有持續深化對話與合作關係，先前也看到日本外務大臣河野太郎公開呼籲支持台灣參與世界衛生大會（WHA），「這些都是這幾年來我們對日的工作持續有成效地出現」。

媒體問到，有報導顯示，蔡總統與賴清德的民調已拉近在3%左右。

蔡總統認為，自從去年選舉後做完檢討，內閣改組之後，執政團隊節奏掌握得很好，處理問題速度也很明快，所以整體執政滿意度或是民眾對執政團隊的印象持續提升當中，「這也當然反映在我的民調上面」；至於初選是否納手機民調的議題，她說，這個事情還是尊重黨內民主機制做決定。（編輯：楊凱翔）1080512

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