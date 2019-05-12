長榮罷工投票倒數 政院請華航研擬應變計畫

長榮罷工投票13日啟動，行政院長蘇貞昌指示由副院長陳其邁成立專案小組了解情勢，並首度商請華航研擬應變計畫。圖為華航服務櫃台。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北12日電）長榮罷工投票明天啟動，黨政人士說，行政院長蘇貞昌指示由副院長陳其邁成立專案小組了解情勢，並首度商請華航研擬應變計畫，若長榮發動罷工，必要時協助載客，以維護消費者權益。

桃園市空服員職業工會與長榮航空的勞資爭議越演越烈，工會13日將發起罷工投票，擬取得罷工權。由於今年春節華航機師罷工一週，上萬名旅客行程受影響，對於長榮罷工投票，政院嚴陣以待。

黨政人士說，蘇貞昌針對長榮罷工投票，已做出三點指示。第一是請相關部會協助，讓勞資盡量協商出雙方都能接受的結果；第二，維護消費者權益是政府的當務之急；第三，同時也要保障勞工的合法罷工權。

黨政人士表示，在蘇貞昌指示下，政院嚴陣以待，成立專案小組對長榮罷工投票情勢進行沙盤推演，成員包括陳其邁、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春與桃園市長鄭文燦；另由幕僚層級每天匯報相關訊息，政院務必要隨時掌握最新動態。

若長榮罷工投票通過，為維護消費者權益，政院也已設想各種應變方式作為因應。

長榮國內線的部分，交通部已對離島交通擬定相關調度計畫，如調度船隻，加開航班疏運等；國際線部分，除長榮公司將協調星空聯盟成員的國際航空公司協助外，政院也首度商請華航研擬應變計畫，在必要時協助承接長榮停飛班次的旅客，以保障消費者。

黨政人士說，消費者最關切的還是罷工會影響哪些航班、是否對既定行程造成影響，工會若取得罷工權，長榮屆時必定會有航班異動資訊，行政院消保處將匯集相關資訊，同步公布在消保處官網，提早揭露相關訊息讓消費者了解。（編輯：楊凱翔）1080512