吳郭會13日登場 民調是否納入手機樣本受關注

（中央社記者余祥台北12日電）國民黨主席吳敦義與黨內爭取總統提名者的會面進入尾聲，「吳郭會」將在13日上午10時登場。國民黨規劃全民調不納入手機樣本，不過郭台銘日前表示支持手機民調，雙方是否將就此議題討論備受關注。

國民黨將針對2020總統提名另訂特別辦法，將被動參選的高雄市長韓國瑜、有黨權問題的鴻海集團董事長郭台銘一併納入初選全民調。

吳敦義近日積極與有意參選者會面，告知他們黨中央對初選的規劃，目前已與韓國瑜、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中完成會面，最後一場會面就是13日的「吳郭會」。

吳郭會形式也比照前幾次會面，會議皆為閉門進行，會後由郭台銘本人或由文傳會進行轉述。

國民黨規劃，將由有意參選者在10家民調公司中共同選出5家進行，且抽樣3000份以上的住宅電話樣本，降低誤差，不考慮納入手機民調；另研擬在北、中、南各辦一場「國政願景電視發表會」取代政見會，辯論會則不在規劃之內。

不過，郭台銘日前表示，他支持手機民調，他認為技術問題可以克服，現在年輕人都用手機，手機是年輕人表達意見很重要的媒介。「吳郭會」是否將針對民調納入手機樣本的議題進行討論備受關注。

國民黨規劃，待15日特別辦法、作業要點、時程在中常會通過後，將由中央提名小組啟動徵詢這6位人選，確認他們被納入機制的意願，並告知他們初選規則，同時若同意納入提名機制，即須繳交選務作業費500萬元，只要有繳費，即被視為確認參選。

總統初選全民調人選名單將在6月上旬公布、6月中旬會舉行電視發表會、7月初進行全民調、7月28日全代會正式通過。（編輯：楊凱翔）1080512