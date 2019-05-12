5人小組再開會 卓榮泰：商量討論分頭進行

（中央社記者葉素萍台北12日電）民主進步黨總統初選，前行政院長賴清德挑戰總統蔡英文連任之路。民進黨5人小組於母親節再開會，黨主席卓榮泰說，大家商量討論、分頭進行，都願意為台灣母親多盡一份心。

民進黨中常會5月1日決議，總統提名初選由5人小組繼續協調到5月22日，政見會及民調等相關時程，5月22日中執會通過後實施；政見會及民調應進行的各項事務性協調請組織部、新聞部、民調中心於5月22日前按所需時間提前開始協調完成。

卓榮泰今天透過臉書貼文，除了應景地祝福全台灣的媽媽們母親節快樂，他透露，就在今天，5個老朋友又湊在一起，先聊聊自己的媽媽經、太太經，再談談明天以後該做的工作，大家商量討論、分頭進行，「我們都願意為台灣母親多盡一份心」。

卓榮泰說，希望事事能圓滿，台灣母親平安無事。

卓榮泰今天受訪也證實，5人小組今天有開會，大家「商量討論，分頭進行」，有很多事要做。

另外，卓榮泰日前也指出，外界關心的民進黨總統初選協調情形，黨始終遵循「初選機制不變、原有流程不變、既有辦法不變」的原則，持續進行5人小組的協調工作，聽取各方建議，會充分聆聽、瞭解雙方的意見。

卓榮泰說，未來，透過5人小組努力地協商，在黨的民主機制之下，原則性及事務性的協調都會依序展開，「懇請所有關心這次初選的朋友再給我們一些時間與空間」；他深知自己的責任，明白國人對黨的期待與要求。

至於手機是否納入民調的問題，卓榮泰說，他已要求民調中心就社會現狀、合理加權、有效防弊以及執行方式，先完成詳實評估再行討論，絕對不容絲毫差錯影響結果的公平，目前尚無任何定見。

面對賴清德、蔡總統競逐民進黨內總統初選，民進黨由總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、立法院黨團總召柯建銘、民進黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦組成5人協調小組，負責協調。（編輯：李信寬）1080512