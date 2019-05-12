總統訪百歲人瑞陳張粉 祝福母親節快樂

總統蔡英文（前左）12日前往彰化花壇鄉拜訪百歲人瑞阿嬤陳張粉（前右2），阿嬤致詞祝福蔡總統時妙語如珠，逗得眾人哈哈大笑。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年5月12日

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）總統蔡英文今天到彰化，上午前往多間寺廟上香，祝大家母親節快樂，下午前往花壇鄉拜訪百歲人瑞陳張粉阿嬤，陳張粉阿嬤為蔡總統獻上祝福，蔡總統也祝阿嬤母親節快樂。

蔡總統由立法院長蘇嘉全、前彰化縣長魏明谷、民主進步黨彰化縣黨部主任委員邱建富等人陪同，參拜彰化市南瑤宮、鹿港鎮護聖宮、員林市衡文宮、埔心鄉霖鳳宮等寺廟，祈求國泰民安。

蔡總統抵達鹿港鎮被稱為玻璃媽祖廟的護聖宮時，看到拜拜用的鮮花、素果都是玻璃材質，感到很新奇，護聖宮主委林肇睢向蔡總統說明，護聖宮不燒金紙，廟裡鮮花、素果都是玻璃製，連媽祖神尊用的也是琉璃。

接著，蔡總統到埔心鄉霖鳳宮與員林市衡文宮上香並發送康乃韾，祝福大家母親節快樂；蔡總統致詞說，她擔任總統時，面對對岸長期打壓從不讓步，不接受九二共識與一個中國，全世界沒有人認為她是麻煩製造者，只有在野黨罵她，世界都覺得她當總統能守護台灣。

蔡總統在彰化最後是前往花壇鄉基礎天基道基佛堂，拜訪百歲人瑞陳張粉阿嬤，陳張粉阿嬤身體硬朗，看到總統，她祝總統萬事如意。

蔡總統說，看到阿嬤讓她想到自己的母親，但阿嬤身體很好，阿嬤信仰一貫道，她印象中一貫道道親都很虔誠善良，不管是在她選舉過程或擔任總統，都給她很多支持，她要祝福大家平安順利，國家社會和諧，人人安居樂業。（編輯：翁翠萍）1080512