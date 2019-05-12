賴清德：總統大選主張統一者將失民心

前行政院長賴清德12日在東京與台灣媒體早餐會時，被問到他的台獨色彩濃厚，訪日對他爭取中間選民是加分或扣分一事，他認為是加分，並指這次總統大選主張統一者將失民心。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月12日

（中央社記者楊明珠東京12日專電）前行政院長賴清德今天上午在東京與台灣媒體茶敘時，被問到台獨色彩濃厚，訪日對他爭取中間選民是加分或扣分，對此，他認為是加分，並指這次總統大選主張統一者將失民心。

賴清德今天上午與台灣媒體茶敘時，被問到這次訪問日本在爭取中間選民上是否能加分。賴清德說，會加分，因為現在講台獨或台灣獨立都是指台灣已經是一個主權獨立的國家，背後的意義主要是捍衛主權、反併吞、護民主。

賴清德表示，反而是主張統一的候選人，在這場大選將失去人民支持，也會失去國際社會支持。因為被動的被併吞或是主動的接受統一，都是改變亞洲的現狀。台灣海峽一旦改變（現狀），亞洲的局勢就會受到影響。

他指出，美日都看得很清楚，相信國人也會愈看愈清楚。

賴清德認為，之前國民黨有辦法用「九二共識」獲得人民支持，是因為國人以為「九二共識」真的是「一個中國，各自表述」，但是中國國家主席習近平今年元月2日的「習五點」講得很清楚，「九二共識」就是「一中原則」，並無國民黨宣稱的「一中各表」，而且台灣只有一條路，就是「一國兩制」的港澳模式。

賴清德說，最近觀察到中國全國政協主席汪洋要求在台鼓吹一國兩制，可以看出中國態勢是很明顯的，絕對不可能同意台灣有表述中華民國的空間，在此狀況下，不管是提「和平協議」或是「九二共識」，或是有意無意、或明或暗支持統一，到最後都會被人民所唾棄。

賴清德說，他主張務實台獨，跟主張「和平協議」、「統一」的相較，到底何者對台灣比較好，人民會看得很清楚。

他指出，目前國民黨的問題是在中國或國際社會講一套，回到國內又講另外一套。譬如，馬英九在總統任內，在新加坡會見習近平，只敢講「九二共識」，不敢提「一中各表」，等習近平離開會場後，才在記者會上講「九二共識」是「一中各表」。

賴清德批評韓國瑜遇到中國國台辦主任劉結一時，當面表達強烈支持「九二共識」，也認同習近平的主張「九二共識」就是兩岸的定海神針，不敢講「一中各表」，也不敢講反對「一國兩制」，但韓國瑜回到高雄市議會，面對議員質詢時，才講「九二共識」是「一中各表」，反對「一國兩制」。

賴清德還指出，郭台銘會見美國總統川普，卻沒向川普講台灣的主權、民主自由人權的制度、台灣反對中國的併吞、反對「一國兩制」，郭台銘面對國際媒體竟然講「台灣是中國不可分割的部分」。郭台銘回到國內才解釋他所說的中國是中華民國。

賴清德說，國民黨這些人士面對中國講一套，回到國內講一套，主要是因為他們的主張不見容於台灣社會。明年總統大選時，人民會清楚地做出判斷。

賴清德今天上午另外與14家日本媒體將近20名記者茶敘，中午應邀出席在日本同鄉會舉辦的演講，談「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」。（編輯：王永志）1080512