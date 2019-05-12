回應郭台銘兩中說 王金平：我們都是中華民國派

（中央社記者余祥台北12日電）鴻海董事長郭台銘日前說「一中各表」是兩個中國，引發論戰。爭取國民黨提名參選總統的前立法院長王金平今天表示，他與郭台銘都是中華民國派，郭台銘事後已經有所調整，應該要尊重他的澄清。

爭取國民黨提名參選總統的郭台銘日前說「九二共識」不夠，應該是「一中各表、九二共識」，而「一中各表」包括中華民國與中華人民共和國，但由於與國民黨兩岸論述不同，引發黨內論戰，爭取國民黨提名參選總統的前新北市長朱立倫直言批郭「不了解一中各表」。郭台銘今天上午表示，他不會政治語言，怎麼「表」不重要，他的核心論述就是大陸當局應該要正視中華民國存在的事實。

王金平今天出席「2019慈濟浴佛節大會」，被問到是否同意郭台銘的兩中說，他表示，他與郭台銘兩人都是中華民國派，郭台銘會這麼講，事後也有所調整、有所澄清，應該尊重他的澄清。

王金平說，從這方面可以看出九二共識，的確造成兩岸不同的見解，國內兩大政黨也是不同見解，即使國民黨裡面也是有，什麼一中同表、一中各表，各表一中，各表、同表一中等，反正莫衷一是，追根究柢還是要共同追尋一個新的名詞，看看是不是沿用九二共識，或者是找出新名詞替代九二共識，讓兩岸重新能夠和平，這是很重要的事。

媒體追問是否有新名詞，王金平說，大家一起共同思考、共同決定，這個新名詞也要國內有共識，兩岸都要有共識才可以。

慈濟浴佛節大會總統蔡英文、前總統馬英九、內政部長徐國勇、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫等出席。（編輯：蘇志宗）1080512