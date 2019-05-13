國安局長未請假缺席備詢 立委：逃避國會監督

（中央社記者陳俊華台北13日電）立法院外交及國防委員會今天排審國家情報工作法修正草案，但召委、民進黨立委蔡適應說，國安局長彭勝竹沒請假就缺席，會議休息到局長出席再開。國民黨立委江啟臣說，這是逃避監督，不尊重立院。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局局長彭勝竹、副局長柯承亨列席，審查國家情報工作法、特種勤務條例部分條文修正草案。

會議一開始，蔡適應先確認上次會議議事錄，介紹列席官員時，蔡適應問，「國安局局長彭勝竹咧？」柯承亨說，局長公出；蔡適應接著表示，沒有准假。

在立委進行提案說明後，蔡適應表示，因為國安局長目前還沒有到場，就先暫時休息，等國安局長到，再繼續開會。會議約從9時12分開始休息，國安局官員則走上前與蔡適應溝通，朝野立委陸續離開會議室，只留下議事人員、各部會代表在場等候。國安局人員私下透露，彭勝竹人在國外，委員會恐將繼續空轉。

國民黨立委江啟臣受訪時表示，彭勝竹這會期只有國安局業務報告時來過立法院一次，法案審查就不來；若因局長要出國，上星期就該先講，不該用這種方式呼攏委員會，試圖用缺席方式不來備詢，委員會不接受。

江啟臣說，這是朝野立委的共識，不該藉由公出，閃避國會該有的監督，「跟其他部會首長比起來公平嗎？外交部長這會期來幾次、國防部長來幾次？」這讓主席難做人，也讓會議空轉，再次譴責國安局長不尊重立法院。（編輯：楊玫寧）1080513