親美抗中 柯文哲：國家高層應以避戰為上

總統蔡英文認為，台北市長柯文哲對「親美抗中」解讀過於簡化。柯文哲（前）13日上午受訪指出，他的方式也是捍衛台灣主權，而國家高層應以「避戰」為上策，對蔡總統的戰略持存疑態度。中央社記者梁珮綺攝 108年5月13日

（中央社記者梁珮綺台北13日電）總統蔡英文認為，台北市長柯文哲對「親美抗中」解讀過於簡化。柯文哲今天指出，他的方式也是捍衛台灣主權，而國家高層應以「避戰」為上策，對蔡總統的戰略持存疑態度。

柯文哲今天全天沒有公開行程，上午在市政大樓11樓接受媒體訪問時，做上述表示。

柯文哲日前接受電視台專訪時，批評蔡總統「親美抗中」外交策略。

蔡總統12日在總統府接見「第14屆COLLEGE HIGH全國制霸活動冠軍隊伍」後接受媒體訪問指出，柯文哲的講法不盡確實也過度簡化，她的政策是保衛台灣主權，保衛台灣民主自由生活方式，在兩岸維持台海的和平穩定，在區域要做區域和平穩定的貢獻者。

柯文哲昨天赴台中參訪時表示，對中國大陸不需要採對抗態度，親美還是主軸，處理中國大陸問題，不太贊同用大聲小聲的方式「草蜢仔弄雞公」。

他上午指出，國家高層應以「避戰」為上策，國防部、參謀總長要確定國家具備戰鬥力量，但總統層級應要以避開戰爭為上，對蔡總統的戰略持存疑態度，重申自己的政策是「親美友中」。

柯文哲說，「捍衛台灣主權沒問題，方法可以不一樣」，自己的方式也是在捍衛台灣主權，世界未來15年趨勢是中美對抗，台灣要更小心，在大國對抗中要拿捏好槓桿原理，否則一不小心會玩過頭。

柯文哲表示，台灣與美國、日本價值觀接近，不過，與美日同盟不代表要對中國大陸惡言相向，因為常常是大的欺負小的、小的欺負更小的，「美國修理中國，中國轉過來修理台灣」。

他說，國家戰略的思考模式，應該要確保美國修理中國大陸時，中國大陸不會因為生氣而修理台灣。

對於鴻海集團董事長郭台銘的「一中各表就是兩個中國」說法，柯文哲認為，「你可以講，重點是對方要買單啊！」相關的話語若說出口，中國大陸就不得不回應，內容可想而知，一定是不買單。（編輯：戴光育）1080513