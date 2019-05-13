鎖定長者 柯文哲LINE高唱愛拚才會贏

（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北市副發言人柯昱安今天說，柯文哲LINE官方帳號正式啟用，首發影片鎖定長者，內容為柯文哲唱「愛拚才會贏」搭配各項市政，盼大家邊唱歌邊了解柯文哲在市政上的努力。

柯文哲LINE官方帳號在去年選後暫停使用，理由是經費不足，柯文哲今年4月底被問到相關問題時表示，LINE帳號用不到的情況下，先變成孢子冬眠，有需要再發芽。

不過，柯文哲LINE官方帳號在5月1日時發出「大家都在嗎」訊息，柯昱安當時證實重啟，由府外人士管理。

此外，柯文哲近期常到其他縣市參訪、演說，甚至與當地企業座談，加上LINE帳號重啟，外界解讀是替2020總統選舉做準備。

帳號在11日、12日都各發出影片，昨天更祝粉絲與全天下的媽媽母親節快樂，今天則釋出一段影片，內容為柯文哲唱「愛拚才會贏」的歌聲搭配各項市政，柯昱安說，LINE官方帳號在今天「正式啟用」。

柯昱安表示，影片要讓大家輕鬆一下，可以轉傳給父母跟長輩朋友，邊唱歌邊了解柯文哲這幾年在市政上的努力，他說，LINE官方帳號由民間單位負責經營，宣傳對象以長者為主。

對於是否投身2020總統選舉，柯文哲多次表示「6月再問我」，日前接受電視台專訪時更自比為日本戰國時代武將織田信長，時機一到就出兵。

而在今天上午被媒體問及LINE帳號重啟代表「要動起來了」時，柯文哲說，該準備的還是要準備，他也沒說要選，再度引用唐朝詩人李白的「早發白帝城」詩句，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」。

柯文哲表示，他沒說過6月確定表態，只說「可能」，總之就是「等天亮、下雨，等敵軍走進預定陣地」。（編輯：張銘坤）1080513