贊同郭台銘 朱立倫盼國民黨快訂初選辦法

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）前新北市長朱立倫今天前往遠雄航空自由貿易港區參訪，希望未來讓台灣成為一個自由貿易島。他在受訪時也表示，認同郭台銘提出的建議，希望能盡快訂出黨內總統初選辦法。

國民黨主席吳敦義上午與鴻海董事長郭台銘會面，郭台銘建議，初選民調應納入手機樣本，且要有政見發表會及公開辯論會等，朱立倫下午參訪桃園自由貿易港區後受訪表示贊同，他認為，只要能公平、公正相信都是好的，也希望國民黨趕快訂出辦法來。

對於記者詢問，郭台銘表示自己長期做決策，不適合做副手。朱立倫則表示，郭台銘是很有領導力的國際大企業家，郭台銘這樣回應也很恰當。現在大家都在全力爭取獲得民眾的認同，至於副手是等到國民黨提名之後才存在的問題，現在問任何一位都不存在。

朱立倫指出，今天到自由貿易港區就是要讓大家了解，自經區就是原來自貿港區的升級版，現在的自貿港區範圍過小，主要是物流跟淺層加工為主，無法擴大到金融、教育、醫療或其他產業，當韓國、大陸及新加坡都在推動自經區，台灣還侷限在6港1空的自貿港區，已經落後10幾年。未來不但範圍要擴大，適用的產業能夠讓台灣最後成為一個自由貿易島。

朱立倫也表示，明天將針對總統蔡英文執政3週年進行完整的檢驗，並召開國際記者會，同時提出具體的解決方案。（編輯：李錫璋）1080513