立委盼新竹六燃全區保留 住都中心：沒有要拆

（中央社記者陳俊華台北13日電）時代力量立委洪慈庸今天說，呼籲住都中心、文化部應明確表態，保留全台最大的「二戰工業遺址」，別讓公辦都更成為毀壞古蹟的幫兇；住都中心說，沒有要拆除建物，也還沒深入規劃。

洪慈庸、時代力量黨主席邱顯智、新竹市議員廖子齊今天在立法院舉行記者會時指出，新竹「日本海軍第六燃料廠」（六燃）部分二戰遺址，因位於國家住宅及都市更新中心（住都中心）辦理的「公辦都更」基地，現正面臨拆除危機。

洪慈庸說，六燃廠區迄今仍保存5棟二戰時期的工業建築，但僅2棟認定為歷史建物，3棟將拆除。她要求在土地移轉給住都中心前，所有權人國防部或土地管理的新竹市政府，不得任意拆除區內建築；住都中心應立即說明開發計畫，以全區保存為目標；文化部應對地方政府做出行政指導，與住都中心協商時，堅持須全區保存。

邱顯智表示，文化部長鄭麗君曾視察六燃現場，並投入新台幣8830萬經費，補助新竹市府對六燃全區進行調查與修復，但調查案都還沒完成，六燃遺址內又有3棟觸媒工廠面臨公辦都更威脅，形成「住都中心與文化部立場打架」的局面，相當諷刺。

國防部軍備局工程營產中心副主任林佳躍表示，國防部目前是這塊土地的所有權人之一，去年國防部已與住都中心開過「價購協調會」，後續預計交予住都中心進行相關規劃；目前國防部並沒有對土地和建物處分的權利，也沒有拆除相關建物的計畫；未來即便有相關計畫，也一定會依文資法辦理。

住都中心綜合業務部副組長許國璋說，目前土地尚未移轉，也沒有要拆除建物的想法，但住都中心辦理公辦都更一定是以公共利益為基礎，過去辦理中山女高、浮州地區都更時，都有相關的歷史建物，都會進行保存，這是住都中心一貫的態度；目前新竹市這塊都更基地，還沒進行深入規劃。

文化部文化資產局古蹟聚落組歷史建築科長游英俊說，儘管現在地方政府審議結果是保留2棟，但主管機關可透過整體規劃方式保存另3棟建築，並加以活化；依文資法規定，未來要在這2棟歷史建築進行開發行為，仍有相關的限制和規範，它的開發行為要經過地方主管機關審議，才能進行。（編輯：趙蔚蘭）1080513