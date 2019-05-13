蔡適應遺憾國安局長缺席 擇期再審情報法

（中央社記者陳俊華台北13日電）立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委蔡適應今天說，非常遺憾國安局長彭勝竹未經同意請假就缺席會議，其他部會首長要請假都會打電話口頭告知，但國安局沒有，將擇期再排審國家情報工作法。

立法院外交及國防委員會今天排審國家情報工作法修正草案，蔡適應說，彭勝竹沒請假就缺席，會議休息到彭勝竹出席後再開；國民黨立委江啟臣說，這是逃避國會監督，不尊重立院。會議休息到下午5時，都沒開會。

國安局下午發表聲明指出，一向尊重並遵照立法院規定，皆由彭勝竹親自出席國安局業務報告、預算報告及預算朝野協商等立法院外交及國防委員會的議程；但彭勝竹因重要公務及專案任務等奉核定行程而未能親自出席，皆按規定提出請假申請，並指派專責副局長出席，絕無不尊重國會。

蔡適應下午受訪時表示，到下午5時22分，還是沒看到彭勝竹，感到非常遺憾；每次議程安排前，都會與國安局幕僚先行溝通，很可惜這次是一直到上週五下班前，才接到國安局幕僚電話告知彭勝竹不能出席，「這次我沒有准他的原因在這邊」。

蔡適應說，這次並不是第一次國安局向委員會請假，這會期到目前為止，至少有4、5次安排國安局相關專案報告，但國安局每次都說另有任務，希望能改期或改為考察，過程中沒有一次是彭勝竹打電話告訴他，不像國防部、外交部、僑委會等部會，如果部長要請假都會打電話口頭告知。

蔡適應表示，國家情報工作法的修法因為有行政院版，相當重要，相關首長必須到現場，今天彭勝竹不到，會擇期儘速再排審，請首長到委員會說明、接受立委的質詢、審查。（編輯：林沂鋒）1080513