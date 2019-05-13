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蔡總統：台灣努力讓自由傳播到世界其他角落

最新更新：2019/05/13 19:17

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天說，兩岸之間的差異，讓大家更珍惜現在所擁有的自由及民主；台灣不僅應該捍衛現在享有的自由，更要努力讓自由傳播到世界其他的角落。

蔡總統今天在總統府接見「中華民國一貫道總會」，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

總統致詞表示，宗教自由是普世價值，但是這個自由對台灣來說，得來不易。一貫道總會的成立也見證了台灣民主化過程的時代意義。儘管台灣的宗教自由已經確立，在世界其他角落，宗教自由依然受到威權主義的壓制。比如台美共同舉辦的「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」上，也討論到中國的宗教信仰依然受到種種限制。

蔡總統指出，兩岸之間的差異，讓大家更珍惜現在所擁有的自由及民主。一貫道的道親們都經歷過沒有自由的時代，相信她所說的，他們最能夠理解。也因為這樣的理解，台灣不僅應該要捍衛現在享有的自由，更要努力讓自由傳播到世界其他的角落。

蔡總統提到，目前一貫道不僅傳到80個國家，更在14個國家成立全國性總會，讓更多國際友人能夠接觸一貫道的信仰，她記得到貝里斯訪問時，也遇到不少一貫道道親。道親們在海外宣道的努力，也代表了台灣對於宗教自由的堅定立場。

談及一貫道對社會的貢獻，蔡總統指出，宗教不僅是安定人心的力量，更是社會安全網很重要的一環。很多事情只有靠政府是不夠的，也需要宗教團體來幫忙。一貫道長期在社福工作上，給予政府許多協助，像是捐資興辦公益慈善事業。天然災害發生時，也迅速投入擔任志工，時常受到內政部的表揚，對台灣社會有許多貢獻。

蔡總統肯定和感謝一貫道總會的付出，也希望未來能夠持續透過政府和宗教的合作，共創溫馨祥和的社會。（編輯：林沂鋒）1080513

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