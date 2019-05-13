預防離岸風電災害 蘇揆指示督導建立管理機制

（中央社記者顧荃台北13日電）行政院長蘇貞昌今天表示，離岸風電是國家重大能源政策，為預防離岸風電相關災害發生，請經濟部督導離岸風電業者建立整體安全管理機制，完善風險管理。

行政院晚間發布新聞稿，蘇貞昌今天主持中央災害防救會報，聽取交通部「修正海難災害防救業務計畫」報告後表示，針對離岸風電各類型或複合性災害的安全制度，請各部會通力合作，並強化跨機關災防業務協調及整合事宜。

蘇貞昌指出，為預防離岸風電相關災害發生，請經濟部督導離岸風電業者建立整體安全管理機制，完善風險管理。離岸風電的風場設置及建構是龐大工程，具相關經驗的先進國家已在台灣進場施作，其具備領先技術並擁有災害防救的觀念及經驗，台灣應藉此機會學習相關配備、機具及作法。

蘇貞昌說，離岸風電對台灣是嶄新的轉型，包括風車、電塔、水下工程及工程人員等的載具與平台，對於沿海漁民則是陌生的事務，因此政府修正計畫之前，請主管部會讓民眾了解環境改變及因應方式。

蘇貞昌聽取衛福部「推動醫院及照護機構之整體防救災機制」報告後表示，以日前衛福部台北醫院附設護理之家火災事件為例，顯示各機構應落實日常管制及檢查到位；隨著社會進步及人口結構改變，照護機構的設計、區位及結構，在都市計劃、建照審核、使照核發及設置相關配套時，均應加強要求；照護機構針對照護對象的不同，也應有不同層級的規範並確實執行。

政務委員吳澤成表示，醫院及照護機構應有水災、火災及震災等整合性的防範計畫，更重要的是落實執行。請衛福部落實計畫，規定各機構定期舉辦演習訓練，讓機構瞭解防災的重要性並加強應變能力。

衛福部指出，為提升長期照護及營運管理的安全重要性，依據「強化長期照顧機構公共安全推動方案」，在民國108年至111年間，依分年目標完成設施設備補助，包括電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接整修、119火災通報裝置、自動灑水設備等。

蘇貞昌在聽取經濟部「韌性台灣：全國治水會議結論推動策略」報告後表示，民國48年發生八七水災，98年發生八八水災，以及去年八二三強降雨導致南部淹水，過去是颱風天淹水，現在面臨瞬間強降雨，顯示災害情況已不同，因此如今的治水建設除了疏洪、排水外，應改變觀念，建構韌性城市及海綿城市。

蘇貞昌說，政府配合國土計畫提高國土防洪韌性，請內政部與經濟部協助地方政府，優先將水利部門計畫中的相關流域風險管理、水資源管理、相關敏感地區及國土復育等綜合規劃理念納入縣市國土計畫。此外，行政院已通過水利法增修「逕流分擔」與「出流管制」專章，目前全面執行中，請經濟部協助地方政府具體落實，共同承擔治水責任。

針對內政部會中報告「修正火災及爆炸等災害防救業務計畫」，蘇貞昌表示，建立防災觀念非常重要，例如透過製作影片或讓消防員到中小學等校園宣傳，以及透過里民活動、觀賞影片等方式。另請內政部規劃開放民眾參觀位於南投的消防署訓練中心，一方面協助民眾建立災防觀念，另一方面也讓外界了解消防員訓練過程的辛苦實況。（編輯：蘇志宗）1080513