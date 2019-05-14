總統在高雄上班 王金平：不曉得韓國瑜怎麼想

（中央社記者劉冠廷台北14日電）高雄市長韓國瑜表示當選總統要在高雄上班，引發熱議，前立法院長王金平今天說，尊重韓國瑜的想法；他也說，目前情況要如何將首都南遷，這需要長遠規劃，不是一下子的事。

韓國瑜昨天受訪對總統大選表示「黨徵召就參選」，還說「選上就在高雄紮營上班」。高市府新聞局長王淺秋表示，韓國瑜也盼每個總統參選人都要重視高雄，解決南北失衡問題。

正在為國民黨總統初選努力的王金平今天上午接受媒體訪問時表示，韓國瑜如何論述的他不清楚，不過還是尊重韓國瑜的想法；至於實務上是否可行，王金平則說，不曉得韓國瑜怎麼想的，「他怎麼想才會怎麼講，我們要先了解他怎麼想」，所以對韓國瑜的講法他很難做評論。

現場記者詢問，韓國瑜拋出這樣的說法，是否表示選定了，王金平說：「他應該會選，被動式的選」；若當選總統，是否將首都南遷，對此，王金平則說，目前情況如何去南遷，南遷是要整體長遠的規劃，不是一下子的事。

談到蘋果日報最新出爐的民調，韓國瑜仍是藍營中最強的人選，王金平說，民調做參考，還那麼久的時間，他對自己仍是非常有信心，他要關關難過，關關過。

此外，對於國民黨總統初選特別辦法15日將出爐，預計將以全民調的方式進行，是否與期待不同，王金平表示，這跟他的期待不一樣，但他說過，期待黨中央訂出一個公平、公正、合理的初選辦法。（編輯：林興盟）1080514