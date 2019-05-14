韓國瑜拋選上總統高雄上班 議員：消除參選反彈

高雄市長韓國瑜拋出「黨徵召就參選總統」、「選上就在高雄上班」議題受關注，他14日受訪表示，是要達到南北平衡，也是雙子城發展及雙首長制概念。中央社記者王淑芬攝 108年5月14日

（中央社記者王淑芬高雄14日電）高雄市長韓國瑜拋出「黨徵召就參選」、「選上就在高雄上班」議題受關注，今天他說是要達到南北平衡也是雙子城及雙首長制概念。市議員陳致中說，這是為消除市民對他參選的反彈。

韓國瑜昨天接受兩家媒體專訪，他回應指出，「萬一因為黨徵召我，我真的參選，我選上總統，也在高雄上班，我不會離開高雄城、高雄市」。

韓國瑜的說法被熱議關注，尤其總統南部辦公室曾設在高市府鳳山行政中心旁邊，其實市府在3月就表達總統府在去年底就終止借用，同時市府已改裝成為海洋局辦公室。他上午出席市議會市政總質詢，並在休息時間受訪做上述的表示。

他表示，辦公室可以找，重點是觀念的轉換；下一屆總統如果真正要達到南北平衡，不是嘴巴說的南北平衡而已。他說「總統在高雄上班」除了是政治重心，還會有資源挹注到南台灣，那就有「雙子城發展」及「雙首長制」的概念，才可能扭轉南北失衡的問題，尤其雲嘉南及屏東的生命力也會放出來。

韓國瑜拋出黨徵召就會參選一事，時代力量市議員黃捷受訪表示，韓國瑜如果真的要被徵召投入2020選舉，就不應該在「市長」大位，如此無法對市民交代。她批評韓國瑜才上任5個月，對市政不了解，答詢零零落落，質疑市政都做不好，如何能顧到全台人民。

民進黨市議員陳致中指出，韓國瑜以「選上就在高雄上班」試圖正當化「中途轉換跑道沒有負面影響」的疑慮，想要消除市民對他參選的反彈，完全沒有說服力。陳致中說，總統綜掌國政日理萬機，不可能兼顧市政，他嘲諷韓國瑜的說法太滑稽。

國民黨市議員曾俊傑、劉德林表示，尊重韓國瑜的決定，呼籲勿忘對市民的承諾。（編輯：陳俊碩）1080514