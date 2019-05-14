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政治人物頻登陸 陸媒總結為回應習五條

最新更新：2019/05/14 12:39

（中央社台北14日電）陸媒細數，今年以來，韓國瑜、宋楚瑜、王金平和洪秀柱等政治人物陸續赴陸參訪，並將這些歸於中共總書記習近平1月2日發表對台「習五條」後兩岸關係的「積極變化」。

前中國國民黨主席洪秀柱正在大陸訪問，13日並與中國全國政協主席汪洋、中國國台辦主任劉結一、中共北京市委書記蔡奇等人會面。洪秀柱還與大陸方面共同發表「攜手實現民族復興」等6項倡議。

北京日報微信公眾號「識政」14日刊文指出，習近平年初發表對台講話後，「兩岸關係向前發展勢頭發生更加積極變化」，近期台灣一些政治人士紛紛到大陸參訪，並指這反映出兩岸關係對台灣發展的影響不斷擴大。

文章梳理的「登陸潮」，首先是高雄市長韓國瑜3月22日率團到香港、澳門、深圳、廈門等地參訪，文中並強調韓國瑜多次公開支持「九二共識」。

接著，親民黨主席宋楚瑜4月15日率團展開粵港澳之行。文中引述宋楚瑜接受新華社記者採訪時表示，親民黨堅持兩岸一中。

前立法院長王金平6日首次正式訪問大陸，展開祭祖尋根之旅。文中說，王金平與劉結一會面時說，「台獨是假議題」，根本行不通，並稱，「九二共識」曾為兩岸關係的和平穩定奠定了堅實基礎。

最新的一位則是洪秀柱。文章說，洪秀柱表示堅持「九二共識」，堅決反對台獨。

文章將這些例子看作是對「習五條」的回應，表示「島內各黨派、各界別人士來大陸參訪的意願越來越高，追求務實合作的主動性也越來越強」。（編輯：張淑伶/沈朋達）1080514

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