談農地違章工廠 蘇貞昌：要兼顧經濟與環保

（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）農地違章工廠外界關注。行政院長蘇貞昌今天認為，這些工廠不是說拆就拆，且還要再去找地建廠、拚經濟，這是雙面損失。政府立場是「不准新設、不准污染、不准危害公安」。

聯合報社論今天以「3任閣揆只拆了17家農地違章工廠」為題表示，全台農地上有3.8萬家違章工廠，共占用了1.4萬公頃。馬政府時代曾輔導其中7400家工廠改善製程及排放，納管為「臨時登記工廠」，但迄今真正合法化的不到50家。

社論也提到，3.8萬家農地違章工廠，3年來3任閣揆總共只拆了17家，被侵占的農地則增加了1000公頃。這個數字，足以讓蔡政府所有的改革大話都變得黯淡。

「那國民黨幾任閣揆又拆了幾間」，蘇貞昌上午在宜蘭受訪時說，大家要務實一點，這些工廠都是中小企業，創造100多萬人的就業機會，不是說拆就拆，而且這些工廠拆掉以後，農地也不能恢復農用，而且還要再去找其他土地來建工廠、來拚經濟，這是雙面損失。

蘇貞昌說，不必在野就講大話，不必無厘頭的批評，政府立場就是「不准新設、不准污染、不准危害公安」，但就已經在拚經濟，創造就業機會的工廠，政府要輔導它合法，不要一竹竿打翻所有的中小企業，打翻大家的就業機會。

他表示，政府也會守護農地，也不准新設，希望在這個務實的作法上，大家一起來配合政府政策。如果有污染，就搬到工業區裡面有除污設備；如果有危害公安，自己整理好，否則也是會依法取締。（編輯：方沛清）1080514