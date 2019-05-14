陽大附醫擴建案30億元 蘇揆允中央全額負擔

（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）為提供充足醫療資源，國立陽明大學附設醫院3年前開始規劃蘭陽院區第二期擴建計畫，總經費約需新台幣30億元。行政院長蘇貞昌今天前往院區視察時允諾，全額由中央補助。

陽大附醫目前分別有新民院區與蘭陽院區。新民院區規劃發展為失智、弱勢與特殊需求等照護中心，蘭陽院區為急重症醫療中心。

蘭陽院區醫療大樓使用面積不足，院方計畫將醫療等級提升到醫學中心水準並希望平衡宜蘭縣區域醫療資源，陽大附醫因此民國105年10月開始規劃蘭陽院區第二期擴建計畫，擬增設醫療大樓、員工宿舍與停車場等，總經費約30億元，預定113年動工，117年完工。

蘇貞昌上午前往蘭陽院區視察時說，陽大附醫蘭陽院區第二期擴建計畫所需土地日前經政府協調後，4月終於獲得國軍退除役官兵輔導委員會的無償撥用同意書，他也承諾30億元擴建經費全部由中央負擔。

但蘇貞昌說，第二期擴建計畫如今土地與所需經費都有了，為何規畫5年後才能發包動工、9年後才能完工？這實在不通。許多工程很多事情可以分頭並行，他已經責成行政院政務委員吳澤成就宜蘭縣相關事務加強協調，希望工程能趕快發包動工。

他希望宜蘭縣政府配合，工程相關執照都由縣府管轄，要快要慢縣府一句話。他說，行政院在送紅包之餘，也要求縣政府加快行政流程，快慢在地方首長決心與團隊效率，既然二期要做就快點做，否則就不要做；宜蘭縣若做不出效率，這筆錢其他縣市也在等。

蘇貞昌表示，建設不分藍綠，只講效率，他答應核定計畫與願意撥款，如果地方不配合，效率做不出來，大家就拉倒。他還是希望中央地方大家一起配合，讓宜蘭早日有良善的醫療資源。（編輯：翁翠萍）1080514