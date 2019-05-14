朱批經濟零分 府：勿因選情告急亂罵刷存在感

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統府發言人張惇涵今天表示，前新北市長朱立倫擔任行政院副院長期間，經濟成長率是台灣10年來最低點，朱立倫的寫照是經濟負分；盼望朱立倫別因自己選情告急，就透過無端批評來刷存在感。

中國國民黨總統參選人朱立倫今天召開「蔡英文施政三年總檢驗」國際記者會，批評蔡政府執政3年來拚經濟0分，拚政治、鬥爭100分。

張惇涵下午表示，其實只要google一下，就有幾個簡單例子可以證明誰比較會拚經濟。譬如說，朱立倫2009年擔任行政院副院長時期，台灣基本工資是新台幣1萬7280元，而蔡總統執政下，基本工資連續3年調漲，已經到達2萬3100元，揮別馬政府時期的22K陰霾。

他進一步說，而朱立倫擔任副院長期間的2009年，經濟成長率是負1.57%，也是台灣10年來最低點，「經濟0分」還不是朱立倫的寫照，應該是「經濟負分」更為貼切。

張惇涵說，2015年朱立倫擔任國民黨主席時，曾赴中國與習近平會面暢談「九二共識」。而在今年1月2日習近平的談話，引發台灣人民無法接受中國「九二共識」等同「一國兩制」的當下，朱立倫日前依然鄉愿表達「九二共識就是一中」的相關主張，對於朱立倫的政治分數，相信國人應該心裡都打好了分數。

張惇涵進一步說明，特別在美中貿易衝突的局勢下，更能顯現執政團隊近3年來所進行的經濟結構轉型、建構內需市場，已經強化台灣經濟體質，也為台灣打下良好的經濟基礎，從台商回流今年提前達到2500億元目標，也從外資不斷投資台灣都可看得出來。

他說，特別正值5月報稅季節，今年的納稅人應該「非常有感」，多項的稅務減免措施，也顯示出台灣經濟的好轉，而今年執政團隊會加速前瞻基礎建設計畫，並且持續擴大內需及基礎建設，支撐台灣經濟成長。

張惇涵表示，近來媒體的民調各式各樣，但都顯示蔡政府執政團隊的民調在向上提升，這證明了執政經過了兩年多的艱辛期，執政的績效正開始展現。

他並說，對於國民黨內部的初選事務不便評論，但盼望朱立倫不用因為自己的選情告急，就透過無端批評來刷存在感，每位政治人物的成績都有跡可循，當朱立倫一隻手指指著別人的時候，其實其他4隻手指是指著自己。（編輯：李信寬）1080514