10名高專人才歸化 德籍醫師：要當正港台灣人

（中央社記者王承中台北14日電）內政部通過10名高級專業人才歸化中華民國國籍。德國籍醫師馬培德今天表示，來台學中醫就愛上這裡，既然要留下來就要當正港的台灣人；法國籍的柯吉達說，在台生活多年，自己就像是台灣人。

內政部今天表示，歸化國籍高級專業人才審查會13日上午開會，通過10名高級專業人才，在免喪失原有國籍下，歸化中華民國國籍。這次審查通過10名高級專業人才，有年輕化的趨勢，多為30至50歲的青壯年人才，包括教育領域6名、經濟領域1名、醫學領域1名、農業機械領域1名及文化藝術領域1名。

在台灣居住近20年、從事農業機械專業技術服務的法國籍柯吉達告訴中央社記者，他在台灣生活很多年，很喜歡台灣人、台灣文化，也很融入台灣的環境，他認為自己就像是台灣人一樣。柯吉達最早在1992年來台出差，2000年在台灣創業，並認識了目前的太太。

他說，台灣人是他最珍惜的一部分，台灣人友善、熱情，而且在台灣工作，只要願意努力，都可以獲得成功，這是很好發展的環境，他本身是法國人，但他若留在法國，絕對沒有辦法達到今天在台灣的成就。

在台灣居住長達12年的德國籍馬培德表示，他在德國是西醫，對中醫有興趣，就來到台灣，在中國醫藥大學學中醫，原本打算學成歸國，但是卻愛上台灣生活的便利性，也喜歡到台灣的山上、海邊走走，於是選擇留在台灣，既然決定留在台灣，就應該要當一個正港的台灣人。

馬培德說，目前他在中國醫藥大學授課，也會在外面的診所看診，老婆跟小孩也都在台灣跟他一起生活，而他的小孩還是在台灣出生的。

已在台灣居住9年、從事影片後製的南非籍安保羅告訴中央社記者，當初是因為來台灣旅遊，就愛上台灣的文化，覺得台灣是很不錯的地方；後來發現在台灣也可以有他發揮工作能力的地方。他目前在台灣從事電影、廣告的後製，也有接過故宮的案子，幫忙製作3D動畫。

內政部表示，自105年12月21日「國籍法」修正施行迄今，已有86名外國高級專業人才，在免喪失原有國籍下，歸化中華民國國籍。歡迎更多外國高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為台灣這塊土地奉獻心力。（編輯：張均懋）1080514