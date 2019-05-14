府批經濟負分 朱辦列副院長任內數據反駁

（中央社記者余祥台北14日電）總統府指前新北市長朱立倫擔任行政院副院長期間，經濟成長率是台灣10年來最低點。朱立倫辦公室今天對此說法感到詫異，拿出數據駁斥表示，朱立倫任內經濟成長率是10年最好。

爭取國民黨總統提名的朱立倫今天召開記者會，批評蔡政府執政3年來拚經濟0分。總統府發言人張惇涵下午表示，朱立倫擔任行政院副院長期間的2009年，經濟成長率負1.57%，是台灣10年來最低點，「經濟負分」是朱立倫寫照。

朱立倫辦公室傍晚透過新聞稿指出，2009年台灣遭遇金融風暴，朱立倫同年9月10日接任行政院副院長，季經濟成長率從前一季的負1.24%變成9.04%，2010年第一季成長率12.46%，第二季12.4%，都是台灣近10年最高。朱立倫2010年5月16日卸任，回顧2009年第4季到2010年第2季連續3季平均成長率為11.3%，這是台灣近10年表現最好的，這才是真正的拚經濟。

至於民進黨「自經區洗產地」的批評，朱辦說，蔡總統的講法與前行政院長賴清德完全矛盾，兩人應先取得共識。自經區不是「自驚區」，賴清德主張「全台灣自經區」，若按照蔡總統對自經區的污名化，賴清德等於是要「全台灣洗產地，全台灣MIC變MIT。」

朱辦反問，民進黨舉過去「自貿港區」洗產地的例子，但自貿港區是民進黨一手推動，民進黨現在並沒有廢止自貿港區，或在自貿港區內禁止大陸貨品。既然如此，民進黨舉「自貿港區洗產地」的例子，除了自打嘴巴，有何意義。（編輯：謝佳珍）1080514