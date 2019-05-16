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總統初選之爭 朱立倫：協調力執行力比郭韓好

最新更新：2019/05/16 17:56

（中央社記者余祥台北16日電）表態參加國民黨總統初選的前新北市長朱立倫今天表示，與初選競爭者高雄市長韓國瑜和鴻海董事長郭台銘相比，他自認協調力、執行力最好，他更有幫國家、地方拚經濟的實戰經驗。

國民黨總統初選規則定案，將以全民調決勝負，主要戰將韓國瑜、郭台銘、朱立倫、前立法院長王金平相爭態勢底定。

朱立倫今天接受電視專訪時說，比起韓國瑜和郭台銘，他的執行力和協調力最好，也最有經驗，未來中央需要與地方、國會協調，他有這方面的歷練，相信施政會更為順利。

他提到，郭台銘過去一直都在私部門，完全沒有公部門的經驗，而韓國瑜才剛擔任高雄市長；他的經驗和過去的政績是較大的優勢。

朱立倫說，他另一個優勢就是財經專長，他當教授時是財經教授，當立委時也是，當縣市長、政院副院長時，都是以招商著名，新北市連續三屆全台招商總冠軍，他在政院副院長任內更創下10年來最高的經濟成長率，他有幫國家、地方拚經濟的實戰經歷。

朱立倫說，政府拚經濟，不能只顧科技、富人經濟，台灣真正關鍵的是要拚讓民眾有感的庶民經濟。

他說，對市民來說，觀光收益是很重要的，民進黨政府只敢說觀光客沒減少，但觀光收益的確比馬英九政府時期減少，這對於旅館業、計程車、小商家影響很大。

朱立倫說，拚經濟不是只看股票指數，或是某一個高科技廠賺多少，真正重要的是要顧及全民感受。（編輯：張均懋）1080516

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