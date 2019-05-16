賴清德談觀光：找出城市定位 打造台灣品牌

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）前行政院長賴清德今天到苗栗與青年農民座談並舉辦簽書會，他表示，苗栗縣適合發展精緻農業及觀光產業，台灣每個城市都應找出觀光定位，做出台灣品牌，就能吸引國際觀光客。

賴清德上午先到苗栗三義西湖渡假村與青年農民座談，當面聽取在地青農在農業產銷上面臨的困境，允諾若未來當選總統，將盡力協助解決；下午則轉往苗栗市信仰中心玉清宮，舉辦「用行動帶來希望」簽書會，他的競選胖卡「壯大台灣」及行動咖啡車也開到廟前廣場，吸引數百名支持者熱情歡迎。

賴清德一現身，許多民眾立即上前簇擁高喊「加油」，場面熱絡。

賴清德表示，他到每個縣市都會發表重要政見，闡述對國家未來發展的理念，上午他與苗栗青農、觀光產業代表座談，認為苗栗相當適合發展精緻農業與觀光產業，要走向精緻農業，必須與觀光產業結合，吸引更多國內外觀光客來到苗栗，農民種植的農作才有銷路，不致曲高和寡，才能讓農民收入得到保障，同時帶動觀光相關行業發展。

賴清德指出，台灣人口會越來越少，如果農產銷售對象只是本國、本縣市的人，常會供過於求，外來觀光人口一起消費，對台灣經濟有很大幫助，因此，台灣應該推動觀光產業。

在作法上，賴清德認為，台灣政治民主、經濟自由、重視人權、人情味濃厚，各地都有美食，且物美價廉，台灣也非常美麗，每個地方各具特色，應該找出每個城市自己的觀光定位，透過中央與地方合作改善交通、基礎建設等觀光條件，打出「台灣品牌」，加強國際行銷，讓更多外國人知道，台灣是一個觀光旅遊的好地方。

賴清德說，數年前日本國際觀光人次約1000多萬，到去年已突破3000萬，以目前台灣一年國際觀光客約1000萬人次來看，他相信只要全力推動，一定也大有潛力。

在青農座談會中，西湖鄉種植文旦柚的百大青農吳昌隆提到，目前物流運送主要仰賴民間4大通路，易衍生壟斷漲價問題，他返鄉4年來，物流費用已調漲近1倍，希望政府出面協調中華郵政成立蔬果物流專區，讓小農有其他物流管道可以選擇，另有農民反映，盼提升「冷鏈」物流、技術，減少蔬果運送損失。

賴清德指出，台灣數十年來從農人口下降、老化，青年農民是台灣農業新希望，包括冷鏈、物流、產銷失衡以及農保、農民年金等社會制度不夠健全的部分，未來他若當總統，一定會整合問題一步一步予以協助解決。

賴清德以過去擔任醫師、台南市長經驗強調，自己做事是「要解決問題，而非解釋問題」，他說，醫師不會開補藥給病人吃，一定是問病人有什麼問題、檢查出有什麼問題，然後針對病症解決。

而在下午的簽書會，不少在地綠營或親綠人士，包括行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻、民進黨籍縣議員劉順松、前民進黨苗栗縣黨部主委李貴富、前縣黨部執委朱泰平、前頭份市長徐定禎、苗栗市代表會主席邱炳光、頭份市代表會主席溫俊勇等人都到場陪同；另外，苗栗縣今年學測滿級分榜首、建臺中學學生張哲愷順利錄取台北醫學大學醫學系，下午也特別請假參加簽書會，向前輩「賴清德醫師」請益學習，賴清德也歡迎他加入未來行醫的行列。（編輯：張銘坤）1080516

前行政院長賴清德（右）16日在苗栗市玉清宮前舉辦簽書會，受到不少支持者歡迎，熱情高喊加油。中央社記者管瑞平攝 108年5月16日