蔡總統分享施政成果 盼連任讓台灣脫胎換骨

（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中16日電）總統蔡英文今天表示，最困難的時間已經過去了，民眾很快能感受到執政成績，支持她連任4年，台灣一定會脫胎換骨。

蔡總統下午在立法院長蘇嘉全、台中市議員謝志忠、前台中市議員翁美春等人陪同下，到台中市豐原慈濟宮參拜上香，雖然下著大雨，廟埕裡擠滿支持者，熱情相挺。

蔡總統指出，這3年多來的總統任內，她真的很認真、很負責任、很有勇氣的在當總統，其他總統不敢做的、不想做的，她為了台灣都做了，做這些改革一定會得罪很多人，也有很多人不了解，但她做這些都是為了台灣長遠發展。

總統說，這是很重要打地基的工程，打地基時，大家會嫌吵、灰塵多，拚了3年，地基已經打好了，現在蓋房子，今年開始會感覺政府愈來愈會做事。

總統還問大家「去報稅了嗎？」她說，內閣改組以來，行政團隊決策很明確，執政能量一直在增加，民眾對執政滿意度也一直在增加，以稅改來說，從她上任以來著手，到今年報稅大家才有感覺，但她這3年被罵了很多，也被攻擊很多，現在大家就感受到她做的事情。

蔡總統也以潛艦國造為例表示，從蔣介石開始的每位總統都想要做潛艦，她上任後馬上告訴軍方要國艦國造，海軍歷經很多困難，中間很多人攻擊、羞辱國軍、批評、唱衰，今年設計圖已經做好，廠房開始在蓋了，廠房蓋好就開始造潛艦，2、3年內就有第一艘潛艦，這就是一個領導人的決心，可以忍得住各方攻擊及寂寞，才做得到。

年金改革也是一樣，總統指出，如果她不做，下一個總統一定更困難，更沒辦法做得到，國家財政一定更困難。

總統也到大甲鎮瀾宮文化大樓參加「總統蔡英文、立法院副院長蔡其昌執政成果說明會」，和與會的民眾分享3年多來施政的點滴及改革心路歷程。（編輯：唐聲揚）1080516