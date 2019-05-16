住宅補貼 內政部開放線上申請

（中央社記者王承中台北16日電）內政部今天表示，今年將首度開放民眾可以在7、8月間以線上申請的方式申請住宅補貼，省去郵寄，也不必再跑到地方政府，讓申請更加便利，也取消受家暴或性侵害者應於最近1年受害才可申請的限制。

內政部今天表示，今天部務會報通過「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」及「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」修正草案。今年7、8月民眾申請住宅補貼時，將多一個線上申請的管道，民眾除可以書面向地方政府提出申請外，也可以於網站登打申請資料，並將各項證明文件上傳至網站，省去郵寄，也不必再跑到地方政府申請。

內政部指出，為保障弱勢，這次修正也因應實務情形，針對過去規定受家暴或性侵害的受害者及其子女，須檢附最近1年受害的相關證明，考量家庭暴力或性侵害的遭遇，對受害者的影響深遠，為協助受害者自立生活，故取消限制，讓受家暴及性侵害者不必受限於最近1年受害，以加強照顧弱勢居住權益。

內政部表示，原規定應於核發核定函次日起2個月內補件的規定，這次修正後，今年將放寬為3個月內補件。若申請人不幸於提出申請後、核定前死亡者，各直轄市、縣市主管機關爾後將會主動通知家庭成員，家屬可在收到通知後2個月內申請變更申請人；若於核定後死亡者，則可在收到通知後3個月內變更申請人。

內政部指出，「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」及「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」部分條文修正草案，將依法制作業程序發布施行，並於今年7至8月辦理住宅補貼時適用，未來也將持續滾動檢討住宅補貼相關法規，以落實居住正義的目標。（編輯：蘇志宗）1080516