陸委會民調：89.3%台人認同台灣前途自決

陸委會16日公布最新民調，發言人邱垂正表示台灣主流民意反對中共操作對台威嚇打壓及統戰分化，支持政府護台主張。中央社記者繆宗翰攝 108年5月16日

（中央社記者繆宗翰台北16日電）大陸委員會今天公布最新民調，其中有89.3%的民眾支持「台灣未來與兩岸關係發展，由台灣2300萬人決定」；另外，83.6%民意則反對中共倡議的「一國兩制」。

根據陸委會民調，89.3%的民眾表態支持台灣未來與兩岸關係發展，由台灣2300萬人決定；7.6%的民眾表示不知道或無意見；表示反對者僅4.2%。

對於「中國大陸提出「一國兩制」，將台灣看作地方政府及特別行政區，接受中國大陸統治，中華民國將不再存在」，則有83.6%的民意表示不贊成，10.9%的民眾則表示不知道或無意見；表示贊成者則為5.6%。

民調也顯示，共有82.0%民眾反對中共當局近期以來多次在台灣周邊的軍事威脅作法，82.6%的民眾則反對中共不放棄對台使用武力的主張。87.7%的民眾不認同陸方阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA），傷害台灣人民健康與權益。

民調指出，82.2%的民眾均反對北京當局對台進行統戰滲透拉攏、分化台灣社會；78.5%的民眾支持政府堅持捍衛國家主權和台灣民主自由體制。

民調進一步指出，72.8%民意支持政府依據總統蔡英文宣示的「指導綱領」，積極修法和強化管理機制，維護國家安全；75.0%民眾贊成政府完成相關國安法案修正，並持續推動兩岸條例等修法，早日完備「民主防護網」。

此外，68.1%的民眾支持政府針對兩岸政治議題協商，建立高門檻國會審議和人民公投民主監督機制，69.6%民眾則認同應儘快完成反滲透、反統戰機制等作法。

民調也顯示，81.2%民眾不認同北京方面多次在台灣大選前進行文攻武嚇，企圖影響台灣選舉結果；75.8%民眾贊成政府持續爭取國際社會支持台灣參與的權利。

本次民調是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在5月10日至12日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1088份，95%信心水準下，抽樣誤差不超過正負2.97個百分點。（編輯：邱國強）1080516