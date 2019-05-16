陸委會民調：89.3%台人認同台灣前途自決
（中央社記者繆宗翰台北16日電）大陸委員會今天公布最新民調，其中有89.3%的民眾支持「台灣未來與兩岸關係發展，由台灣2300萬人決定」；另外，83.6%民意則反對中共倡議的「一國兩制」。
根據陸委會民調，89.3%的民眾表態支持台灣未來與兩岸關係發展，由台灣2300萬人決定；7.6%的民眾表示不知道或無意見；表示反對者僅4.2%。
對於「中國大陸提出「一國兩制」，將台灣看作地方政府及特別行政區，接受中國大陸統治，中華民國將不再存在」，則有83.6%的民意表示不贊成，10.9%的民眾則表示不知道或無意見；表示贊成者則為5.6%。
民調也顯示，共有82.0%民眾反對中共當局近期以來多次在台灣周邊的軍事威脅作法，82.6%的民眾則反對中共不放棄對台使用武力的主張。87.7%的民眾不認同陸方阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA），傷害台灣人民健康與權益。
民調指出，82.2%的民眾均反對北京當局對台進行統戰滲透拉攏、分化台灣社會；78.5%的民眾支持政府堅持捍衛國家主權和台灣民主自由體制。
民調進一步指出，72.8%民意支持政府依據總統蔡英文宣示的「指導綱領」，積極修法和強化管理機制，維護國家安全；75.0%民眾贊成政府完成相關國安法案修正，並持續推動兩岸條例等修法，早日完備「民主防護網」。
此外，68.1%的民眾支持政府針對兩岸政治議題協商，建立高門檻國會審議和人民公投民主監督機制，69.6%民眾則認同應儘快完成反滲透、反統戰機制等作法。
民調也顯示，81.2%民眾不認同北京方面多次在台灣大選前進行文攻武嚇，企圖影響台灣選舉結果；75.8%民眾贊成政府持續爭取國際社會支持台灣參與的權利。
本次民調是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在5月10日至12日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1088份，95%信心水準下，抽樣誤差不超過正負2.97個百分點。（編輯：邱國強）1080516