中國無理打壓台灣 副總統感謝僑胞挺台參與WHA

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）副總統陳建仁今天表示，中國當局無理打壓台灣國際參與，包括世界衛生組織等國際組織；他感謝海外僑胞為台發聲，並於僑務委員會議通過支持台灣參與世界衛生大會的共同聲明。

僑委會表示，108年僑務委員會議14日至17日在台北圓山大飯店舉辦；僑務委員會議是海外僑社匯聚建言，共商國事的重要會議，今年共有173位僑務委員與會。

世界衛生大會（WHA）20日將登場，因中國打壓，台灣連續3年未能獲邀與會。今年僑務委員會議發表共同聲明，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及WHA。

聲明指出，僑務委員會議出席代表對於台灣連續3年未獲邀參與WHA，「深感遺憾與不滿」。隨著人類之間的交流更為緊密，各種致命病毒變異及傳播在人類社會中更形嚴重與快速，世界公衛不應忽略台灣的公衛與防治能力，因此，WHO及WHA的所有活動均應主動邀請台灣參與。

陳副總統今天傍晚出席僑務委員會議閉幕典禮致詞時表示，中國當局無理打壓台灣的國際參與，包括世衛、國際民航組織、國際刑警組織等。他感謝海外僑胞為台發聲，讓世界了解台灣國際參與的重要性，並支持台灣參與WHA。

展位未來僑務工作，副總統表示，仍須仰賴僑領繼續支持台灣，期盼僑胞在僑居地繼續為台發聲，協助台灣走向國際、深化台灣對外關係。

具有公衛背景的陳副總統表示，台灣在醫療創新方面，有很好的發展，政府從2016年開始積極發展國際醫療，到目前為止，每年有41萬人來台做健檢或接受醫療服務。

陳副總統也感謝海外僑胞從僑居地回台參與這次會議，展現對台灣的支持與熱愛。「有你們真好」，他說，僑胞提供的意見將成為政府未來落實改革的基礎。

副總統指出，過去3年，政府做了許多打下基礎的工作，雖然過程有些紛擾，但地基工程已經完成，接下來還要一層層往上持續推動，期盼僑胞作為政府的後盾。

在拼經濟方面，副總統表示，政府推動5+2產業創新計畫、前瞻基礎建設、新南向政策等，都是為了因應最新國際局勢可能帶來的挑戰所做的準備，當前美中貿易戰，即可看出政府努力的方向是正確的。

另外，陳副總統指出，政府積極推動風力發電，回應外商與台商在台投資的能源需求。政府並提出「歡迎台商回台投資行動方案」，為有意回台投資的企業量身打造最適方案；為吸引僑外資、促進民間參與公共建設，政府也極力優化新創事業投資環境，努力解決各項投資障礙。

僑委會委員長吳新興致詞時表示，今年的僑務委員會議邀請陸委會主委陳明通、行政院政務委員唐鳳分別針對兩岸關係與政府數位治理發表專題演講。他感謝僑務委員對政府提出的建言。（編輯：趙蔚蘭）1080516