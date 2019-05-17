初選全民調王金平難接受 朱立倫：盼比好不比爛

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨總統初選以全民調決勝負，前立法院長王金平批評是因人設事，難以接受。前新北市長朱立倫則說，王院長委屈了，但他希望初選過程國民黨伸手不打自己人、比好不比爛。

全國移民團體聯合總會今天在立法院舉辦成立大會，表態參加總統初選的朱立倫、王金平與前台北縣長周錫瑋皆出席，不少新住民姐妹搶著跟3人合影。

國民黨總統初選規則定案，將以全民調決勝負。媒體詢問，初選制度一變再變是否感到很氣憤，王金平說，他只是表達難以接受而已，沒有氣憤。至於外傳不排除脫黨參選，王金平說，那是他們自己想像的，他什麼都沒有決定。

朱立倫受訪時則說，「王院長委屈了」，他相信王金平心中有很多不滿，但初選辦法已經定案，民眾也都在看，希望初選過程國民黨伸手不打自己人、比好不比爛。

朱立倫指出，國民黨最後一定會推出最強候選人，他相信大部分的人都認為他是最適任的人選，他要努力變成最強人選。

至於同樣表態參加初選的鴻海董事長郭台銘昨天砲轟高雄市長韓國瑜只會跳針講發大財一事，朱立倫說，只能說郭董有時候是幽默的講法，大家都是黨內同志，郭董是國際級的大企業家，也是台灣之光，韓國瑜是最接地氣的市長，也是國民黨重要資產。

不過，朱立倫認為自己最有行政經驗，從中央、地方到國會，行政資歷完整。（編輯：林淑媛）1080517