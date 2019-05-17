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學生提問霸氣總裁 郭台銘：爭取大位會謹言慎行

最新更新：2019/05/17 16:41
東華大學「鴻海講座」邀請鴻海科技集團總裁郭台銘（左）與前行政院長張善政（右），以「我的人生哲學─許年輕人一個美好的未來」為題，17日在校內學生活動中心進行座談。中央社記者李先鳳攝　108年5月17日
東華大學「鴻海講座」邀請鴻海科技集團總裁郭台銘（左）與前行政院長張善政（右），以「我的人生哲學─許年輕人一個美好的未來」為題，17日在校內學生活動中心進行座談。中央社記者李先鳳攝　108年5月17日

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）有意參選總統的鴻海科技集團總裁郭台銘今天到花蓮與大學生座談。學生提問，「霸氣總裁」面臨藍營總統初選是否有壓力，他回，自己口才不好，但心地好，爭取大位會謹言慎行。

東華大學「鴻海講座」邀請郭台銘與前行政院長張善政，以「我的人生哲學─許年輕人一個美好的未來」為題，今天在校內學生活動中心舉行，吸引數百人參加，會場爆滿，除原本座位外，走道也塞滿臨時加的椅子。

張善政擔任引言人，他說，郭台銘是非傳統的政治人物，是檯面上最接近滿分的總統人選，「他不是為了找下一份工作才來選舉，那樣會不擇手段，是惡習。」

郭台銘的演講強調經濟是一切根本，經濟背後是科技的整合，自己人生前20年拚命賺錢，後20年為理想做事。他的治國理念是「和平安定、經濟未來」。而且他會「識人、用人、留人」，不會讓國家空轉。

有學生提問，郭台銘被稱霸氣總裁，卻自稱口才不好，參加國民黨黨內總統初選是否有壓力。

郭台銘回應說，面從心生，他不習慣政治語言，希望大家不要看他說出什麼話，而是看他做出什麼事；要爭取大位就要謹言慎行，不要說一堆大話屆時做不到。他提及前總統馬英九在任時參訪過的那些國家，「我都不會去投資」，應該派優秀的外交官到歐美國家。

還有學生提問2016年總統選舉呼聲高，為何不出來參選，卻選擇2020年。

郭台銘回應說，他是和平製造者，在兩岸關係上不要挑釁。這也表示他沒有政治野心、沒有政治目的；現在兩岸有和平危機，也是百年難得一遇的經濟轉型時機，他會帶領台灣擁有美好未來，會和年輕人一起合作。

演講結束，一位東華學生送一幅熬夜畫出郭台銘年輕時的肖像，郭台銘大為感動，直說義賣再買回，並在學生衣服上簽字紀念。（編輯：吳佳穎）1080517

有意參選總統的鴻海科技集團總裁郭台銘17日到花蓮與大學生座談，他說，自己口才不好，但心地好，爭取大位會謹言慎行。中央社記者李先鳳攝　108年5月17日
有意參選總統的鴻海科技集團總裁郭台銘17日到花蓮與大學生座談，他說，自己口才不好，但心地好，爭取大位會謹言慎行。中央社記者李先鳳攝　108年5月17日
有意參選總統的鴻海科技集團總裁郭台銘（右）17日到花蓮東華大學進行座談，有學生（左）特地送上一幅熬夜畫出郭台銘年輕時的肖像，讓郭台銘大為感動。中央社記者李先鳳攝　108年5月17日
有意參選總統的鴻海科技集團總裁郭台銘（右）17日到花蓮東華大學進行座談，有學生（左）特地送上一幅熬夜畫出郭台銘年輕時的肖像，讓郭台銘大為感動。中央社記者李先鳳攝　108年5月17日
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