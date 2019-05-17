總統府發函延長出境管制期 馬吳批濫權鬥爭

（中央社記者余祥台北17日電）總統府延長前總統馬英九、前副總統吳敦義等人的出境管制期限。馬英九辦公室今天表示，馬英九對於這種違憲濫權、侵害人權的作法，強烈不滿與遺憾，並嚴厲譴責；吳敦義也批，根本是政治鬥爭。

因應國家機密法新制涉密人員出境管制最長6年。總統府今天發函給卸任總統、副總統等人員，調整管制期限；前總統馬英九、前副總統吳敦義若要登陸，必須再等2年。

馬英九辦公室表示，馬英九卸任後從未違反國家機密保護法相關規定，遑論有洩密情事，總統府卻趕在管制期滿前，恣意延長期限，限制憲法所保障的遷徙自由，明顯因人設事，戕害民主價值。

馬英九辦公室指出，此次延長馬英九出境管制，毫無正當性可言，對於這種違憲濫權、侵害人權的作法，馬英九強烈的不滿與遺憾，並給予嚴厲譴責。

馬英九辦公室表示，蔡英文總統上任將滿3年，在內政、外交、兩岸等方面拿不出任何成績，為轉移大眾焦點，掩飾執政失敗，不斷操作意識形態對立，不僅讓法律淪為政治鬥爭的工具，更造成台灣民主嚴重倒退。

吳敦義則在臉書上說，民進黨執政以來，把許多法律當作維繫政權的手段，成為他們手中的玩物，更在他3年管制期滿前修「國家機密保護法」，根本是有政治鬥爭的目的，像這樣只顧自己政權，不顧民主法治的政黨，早就應該讓它下台，國民黨要「重返執政，撥亂反正」，才能再現中華民國榮光。

此外，自由時報報導，吳敦義預定將率團參加6月19日舉行的國共論壇，今天已正式向總統府遞件申請登陸。對此，國民黨副發言人黃心華僅表示，相關業務部門依規定進行中。

黃心華表示，國家機密保護法修法和時機，具有高度針對性，劍指具有國民黨籍的卸任元首、副元首及高階官員，再次顯現民進黨嚴重侵犯人權及限制人身自由的低下手段，國民黨完全不能苟同。未來國民黨相關人員出席各項大陸交流，仍會依照法律規定提出申請。

黃心華說，盼蔡英文總統勿為了選舉之利，刻意製造內部對立及阻撓兩岸和平交流，應務實面對國家內外的處境，才不致繼續沉淪。（編輯：黃國倫）1080517