蔡總統：投資環境有改善 台商回流外資加碼

（中央社記者楊思瑞台南17日電）總統蔡英文今天下午在台南接受媒體訪問時表示，執政團隊在今年改組後做了總檢討，現在整體執政穩定、節奏明快。這幾年投資環境改善，不只台商回流，外商加碼情投資也很普遍。

蔡總統下午前往台南市新化區的瓜瓜園地瓜生態故事館參訪，由瓜瓜園總經理邱裕翔陪同導覽解說，並在聽取簡報時品嚐由館方準的冰烤蕃薯等產品。

蔡總統致詞時表示，制定農業政策的不變法則是要穩定農民收入。瓜瓜園以農企業的模式經營，讓地瓜產品優質、價格穩定。希望未來能發展得愈來愈好，讓全世界都能吃到台灣地瓜。

參訪後媒體詢問蔡總統，這幾年政府努力讓台商投資回流情況、及最近頻繁下鄉是否代表啟動競選等議題。

蔡總統表示，從2016年5月執政後，持續不斷努力改善台灣整體投資環境，修改很多法規，對投資者和產業都更友善。這2、3年來在一棒接一棒的行政院長及行政團隊努力下，讓投資者有很大信心，不只台商回流，外商這幾年加碼投資台灣的情況也非常普遍。

她說，整體執政團隊在今年改組後也做了總檢討，現在整體執政穩定、節奏明快，對民眾關切的事情一樣一樣拿出對案，尤其是在過去3年的累積，現在能一樣一樣拿出成績，讓人民可以感受到執政的用心。不過還是要加強對民眾的溝通說明，讓民眾更了解政府是很用心、很用功的團隊。（編輯：吳佳穎）1080517