柯文哲訪日將拜會岸信夫 另爭取2030亞運

（中央社記者梁珮綺台北17日電）台北市長柯文哲23日將赴日參訪4天，將拜會眾議員岸信夫、東京都知事小池百合子等人，並爭取舉辦2030亞運，駐日代表謝長廷將陪同參訪福島縣與宮城縣，了解災後重建。

柯文哲23日至26日將赴日參訪，行程今天下午出爐，除應謝長廷之邀出席2019台日觀光高峰論壇外，將拜會首相安倍晉三胞弟岸信夫、眾議員河井克行以及小池百合子等人，並拜會東奧組委會與日本奧會，致力爭取舉辦2030亞運。

柯文哲也將走訪福島縣南相馬市、宮城縣石卷市，了解災後重建情形，以及參觀磯子火力發電廠，聽取日本能源政策，並參訪東京媽祖廟、出席東京台灣工商會晚宴。

柯文哲訪日行程，首日搭乘上午7時30分起飛的班機，中午抵達東京後，直接拜會眾議員，下午搭乘新幹線到富山縣出席觀光論壇晚宴，晚間再搭新幹線返回東京。

24日上午拜會東奧組委會、眾議員以及小池百合子，中午參訪東京媽祖廟，下午則到日本奧會及磯子火力發電廠參觀，晚間出席東京台灣工商會晚宴，將在晚宴發表30分鐘短講，晚宴結束後，與工商會領袖進行閉門會議。

謝長廷25、26日將全程陪同，柯文哲25日上午先赴東京大學與東洋文化研究所學者進行閉門會議，下午至南相馬市參訪消防防災中心，晚上抵達宮城縣松島。

柯文哲26日上午參觀石卷市日和山公園、拜會石卷市長龜山紘，中午則到南三陸町，下午參觀仙台城後搭機返台，預計晚間10時45分抵達桃園機場。（編輯：張銘坤）1080517