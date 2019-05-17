柯文哲雄中演講 勉勵學生人因夢想而偉大

（中央社記者程啟峰高雄17日電）柯文哲今天傍晚至高雄中學以「人因夢想而偉大」為題演講，暢談他從醫到從政的心路歷程，受到學生熱情相迎，學生爭相上前與柯握手並合影。

柯文哲抵達雄中，從校門口走到演講會場沿途受到學生熱烈歡迎，柯文哲一路笑臉迎人，一一與學生握手或合影。柯文哲演講時幽默風趣暢談他的醫師從政之路，不時妙語如珠，現場座無虛席，充滿掌聲及笑聲。

演講會後段問答時間柯文哲直白表明「除了選總統以外的問題都可以問」。

有學生問柯文哲，每天戮力從公，還要面對議員、媒體，如何苦中作樂？柯文哲表示，面對挫折打擊不是最困難的，最困難的是面對挫折打擊時，不要失去對人事的熱情。

柯文哲出席這場演講會全程不受訪，演講後面對媒體追問韓國瑜在議會答詢說「柯P一定選總統」的斷言有什麼看法？柯文哲仰頭笑了一下並未回應。媒體再問演講的題目是「人因夢想而偉大」，那你的夢想是選總統嗎？柯還是不說。

媒體雖團團阻住柯文哲去路，他仍氣定神閒東張西望問「路在哪裡」。媒體繼續追問「市長的夢想是不是往大位前進呢？」柯文哲依然不發一語，但他後面的學生則大喊「選總統」。（編輯：陳惠珍）1080517