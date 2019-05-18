成立基金會 林佳龍：台灣不只有選舉與政治

交通部長林佳龍（左6）發起的台中市光合教育基金會18日成立，由中研院院士、前中國醫藥大學校長李文華（左5）擔任董事長，未來將透過群眾募資，優先用於支持致力發現台灣問題，尋找解決問題的方案。中央社記者蘇木春攝 108年5月18日

（中央社記者蘇木春台中18日電）交通部長林佳龍發起的台中市光合教育基金會今天成立，他受訪表示，成立基金會是要說明，台灣不是只有選舉與政治，更重要的是平常要深入各個角落，去找到發光發熱的人物與故事。

光合教育基金會由中研院院士、前中國醫藥大學校長李文華擔任董事長，董事組成包括前故宮院長林正儀、閃靈樂團團長葉湘怡、台中市前副市長張光瑤等11人，未來經費將與募資平台flyingV合作，透過群眾募資，優先用於支持致力發現台灣問題，尋找解決問題的方案。

基金會今天上午舉辦成立大會，林佳龍與基金會董事長李文華等人都出席，會中啟動募資平台，宣布將啟動「未來台灣遞光計畫」，會中並頒發第一屆獲資助的團體與學校單位。

林佳龍致詞時表示，去年底九合一大選他摔了一跤，很多人很意外又很疼惜，他以前講過跌倒的理論，爬起來也要抓一把泥土或是學習經驗。卸任後他總結四年來走過的路，他自己也在盡力做事，可是票還是輸了，他要感謝投票與沒有投票給他的人，這就是民主的可貴。

他說，去年選舉過後，就在網路直播中提到，選舉補助款要捐出來，扣掉要上繳民進黨中央的三分之一後，將新台幣1239萬元捐出來，反省之後再出發，他想要去接觸更多人，傾聽連結然後共好，然後把光傳遞出去。

至於基金會成立目的，林佳龍受訪時表示，台灣不是只有選舉與政治，台灣的社會各個領域，其實都在不斷演進，選舉雖然可以讓人民興奮，但更重要的平常要深入社會各個角落，去找到發光發熱的人物與故事，選舉找到好的領導人是很重要，可是社會由下而上不斷的進步力量集結，是他最想做的工作。

對於同婚專法過關，林佳龍說，文明的社會一定會希望，透過愛跟希望讓社會多元可以共存共容，台灣跨出這一步受到世界的尊敬，就像彩虹之美是因為多色共存，台灣之美在於多元共容。

媒體提問成立基金會是否是為下一屆台中市長做準備，林佳龍說，他定居在台中希望台灣更好，之前當台中市長全力以赴，現在是交通部長也一樣全力以赴，未來的角色是開放的，最重要的是有這個心，大家結合起來，在每一個角色上都能夠讓社會有正能量，「我是一個做事的人，不是搶位置的人」。（編輯：吳佳穎）1080518

台中市光合教育基金會18日成立，交通部長林佳龍表示，成立基金會是要說明台灣不只有選舉與政治，更重要的是要深入各個角落，找到發光發熱的人物與故事。中央社記者蘇木春攝 108年5月18日